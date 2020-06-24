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Коронавирус в садике и ремонт ям за счёт жителей: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на 24 июня

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Коронавирус, хоть меньше, но всё же выявляется в Ярославской области

Коронавирус, хоть меньше, но всё же выявляется в Ярославской области

Друзья, мы собрали для вас подборку самых главных новостей Ярославской области за последние сутки — о короновирусе и не только о нём:

  • количество больных коронавирусом в Ярославской области продолжает увеличиваться. Хорошо, что хотя бы темпы прироста затормозились;
  • с жителей Ярославля с 1 июля начнут брать плату за ремонт ям во дворах. Решение уже принято. Мы узнали подробности;
  • паспорта будут проверять с полутора метров: стало известно, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в Ярославской области;
  • в Ярославле власти задумали объединить два главных городских транспортных предприятия — ПАТП-1, которое отвечает за автобусы, и Яргорэлектротранс, курирующий трамваи и троллейбусы. В мэрии говорят, что заставила нужда;
  • вместе с тем ярославцы раскритиковали другой проект мэрии — о реконструкции Ленинградского проспекта;

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