Коронавирус в садике и ремонт ям за счёт жителей: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, мы собрали для вас подборку самых главных новостей Ярославской области за последние сутки — о короновирусе и не только о нём:



количество больных коронавирусом в Ярославской области продолжает увеличиваться. Хорошо, что хотя бы темпы прироста затормозились;

новый случай COVID-19 выявили в детском саду Рыбинска, но закрывать детское учреждение не стали;

с жителей Ярославля с 1 июля начнут брать плату за ремонт ям во дворах. Решение уже принято. Мы узнали подробности;

паспорта будут проверять с полутора метров: стало известно, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в Ярославской области;

в Ярославле власти задумали объединить два главных городских транспортных предприятия — ПАТП-1, которое отвечает за автобусы, и Яргорэлектротранс, курирующий трамваи и троллейбусы. В мэрии говорят, что заставила нужда;

вместе с тем ярославцы раскритиковали другой проект мэрии — о реконструкции Ленинградского проспекта;

казалось бы, ждать в этом вопросе не вариант, но придётся. Мы узнали, когда откроются общественные туалеты в Ярославле и где они уже работают;