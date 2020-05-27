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Закрывают детские сады, открывают фитнес-центры. Всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Актуальные данные о COVID-19 на 27 мая

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В Ярославской области до сих пор действует масочный режим

В Ярославской области до сих пор действует масочный режим

Доброе утро, друзья!

Начинаем новую хронику, в которой сообщаем все актуальные новости о коронавирусной инфекции в России и Ярославской области. В режиме онлайн сообщим об изменении режима, действующего из-за пандемии COVID-19, о новых случаях заражения, а также расскажем истории тех, кто переболел.

Анна Ёлкина

Невесело сейчас тем, у кого есть свой бизнес. Ярославский блогер Данила Грибов иронично пошутил на счёт прошедшего праздника Дня предпринимателя, который отмечают 26 мая.

Анна Ёлкина

Маски вписываются в нашу повседневность. Депутат областной думы Антон Капралов не упустил возможности разрекламировать свой блог.

Маски стали уже чем-то привычным&nbsp;

Маски стали уже чем-то привычным 

Анна Ёлкина

В кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:

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