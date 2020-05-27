Закрывают детские сады, открывают фитнес-центры. Всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Невесело сейчас тем, у кого есть свой бизнес. Ярославский блогер Данила Грибов иронично пошутил на счёт прошедшего праздника Дня предпринимателя, который отмечают 26 мая.
Маски вписываются в нашу повседневность. Депутат областной думы Антон Капралов не упустил возможности разрекламировать свой блог.
В кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:
- выявлено еще 94 случая заболевших коронавирусом в Ярославской области;
- в центре Ярославля произошло страшное ДТП, одна из машин чуть не убила пешеходов. Видео;
- власти региона назвали число погибших от пневмонии с начала года;
- мэр Ярославля пригрозил предпринимателям, которые раньше времени открывают кафешки;
- полторы тысячи заразившихся в Ярославля и еще сотни по региону — публикуем обновленную карту заболевших коронавирусом по Ярославской области;
- в Ярославской области школьникам объявили даты сдачи ЕГЭ;
- сын заболевшего коронавирусом врача из Переславля-Залесского рассказал, как понять, что ты поймал COVID-19;
- Владимир Путин заявил, что Россия прошла пик по заболеваемости коронавирусом;
- ярославские работники скоро помощи рассказали, в каких тяжелых условиях им приходится трудиться;
- в Ярославле чиновник оскорбил жителя Ростова — видео со скандалом попало в интернет;
- несколько малышей попали под наблюдение медиков с подозрением на COVID-19 — детский сад закрыт;
- Роспотребнадзор объяснил, как разрешит работать фитнес-залам.