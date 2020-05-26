Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для фитнес-клубов, бассейнов и прочих спортивных учреждений. Перед открытием им нужно будет провести генеральную уборку и дезинфекцию, а каждый день перед началом смены и в течение дня замерять работникам температуру. Сотрудникам также придется питаться в отдельной комнате — на рабочем месте можно будет только попить воду из бутылки. И, естественно, носить маски и перчатки. Клиентов носить маски, к счастью, не обязали.



Посетителей фитнес-клубам и бассейнам разрешили принимать только по предварительной записи. Количество клиентов, которые могут одновременно заниматься спортом, высчитывают исходя из площади залов: на человека должно приходиться не меньше 4 квадратных метров (а в бассейне — все пять).

