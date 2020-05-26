Камеры наружного наблюдения сняли момент ДТП на площади Мира, случившееся 25 мая. На кадрах видно, что ВАЗ пытался проскочить на замигавший жёлтый сигнал светофора по проспекту Ленина, а КIА с улицы Угличской начала движение, не дождавшись зелёного света, и влетела в бок ВАЗу. От удара отечественный автомобиль подбросило, перевернуло в воздухе и он рухнул на крышу на тротуар рядом с пешеходами.

