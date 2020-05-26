Камеры наружного наблюдения сняли момент ДТП на площади Мира, случившееся 25 мая. На кадрах видно, что ВАЗ пытался проскочить на замигавший жёлтый сигнал светофора по проспекту Ленина, а КIА с улицы Угличской начала движение, не дождавшись зелёного света, и влетела в бок ВАЗу. От удара отечественный автомобиль подбросило, перевернуло в воздухе и он рухнул на крышу на тротуар рядом с пешеходами.
Видео: Ярнет/Youtube.com
Напомним, ДТП произошло около 17:30 напротив ресторана «Углич». В полиции рассказали, что повезло не только пешеходам, которых вылетевшая машина чудом не задела.
— ДТП без пострадавших, — уточнили в УМВД по Ярославской области.