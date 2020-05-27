Покупательская способность упала на 70%

Коронавирус, конечно, серьезно ухудшил ситуацию в бизнесе. Гостиницы закрылись, рестораны работают только на вынос. В итоге заказов от них у пекарни практически не осталось. Да и обычные клиенты стали экономить деньги.

- Покупательская способность снизилась. Если раньше, например, к нам приходили мама с дочкой и покупали всяких вкусняшек на 300-400 рублей, сейчас они ограничиваются пирожком и какой-нибудь булочкой. У нас есть доставка. Собственно, она была с самого начала. Но нельзя сказать, что она спасает - её объем не дотягивает и до 15% от общей выручки. Покупательская способность, а с нею и наша выручка упала больше, чем на 70%, а по заказам ресторанов и гостиниц - на все 100%, - констатировали супруги.



При этом особой помощи от государства предприниматели пока не видят.



- Наша деятельность не считается пострадавшей. Поэтому нет поблажек ни по налогам, ни по аренде, ни по оплате услуг ЖКХ. Хотя только по электроэнергии из-за электрических печей выходит около 30 тысяч в месяц. В итоге мы сейчас начали наращивать долги – по налогам, перед поставщиками. Но выплатить полностью налог за 2019 год при той выручке, которую мы имеем сейчас, просто не возможно. Будем пытаться кредитоваться через региональный Фонд поддержки предпринимательства. У них появилась программа, под которую мы вроде бы подходим. Надеемся, то нам повезет и всё будет хорошо, - говорят Ильичёвы.

