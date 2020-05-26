В Ярославле из-за коронавируса закрывается детский сад № 247. Заразился коронавирусом один из родителей, водивший ребенка в дежурную группу. У родителя — положительный тест на ковид.

— Пять работников дошкольного учреждения и родители 12 малышей переходят на режим самоизоляции под наблюдением медиков, им будет оформлен больничный лист, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Помещения детсада продезинфицируют.

За последние сутки в Ярославской области коронавирус подтвердился у 94 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 2726 случаев заражения. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в районах области.

