«Вырубает аппараты ИВЛ»: водители скорой месяц бьются, чтобы им починили машины

В редакцию 76.RU обратились водители машин скорой помощи, рассказав о проблемах на новом транспорте. Речь идёт о двух новых автомобилях марки Ford, купленных станцией скорой помощи в декабре 2019 года. Это редкие машины в автопарке спецслужбы — одна из них — машина медицины катастроф, предназначенная для перевозки тяжёлых пациентов на дальние расстояния. Внутри автомобиля серьёзная техника, например, аппарат ИВЛ. На другом автомобиле ездят бригады интенсивной терапии. В обеих новых машинах меньше чем через полгода начались проблемы.
— Печка дает посторонний шум в машине, вырубает автоматы на оборудовании, где подключается ИВЛ. Когда в Брейтово ездил, врач постоянно держал руку на автомате, вместо того, чтобы уделять всё внимание больному, — рассказал водитель скорой Ратибор. — Должны поменять по гарантии, но официальный дилер только обещает, что согласует работы по гарантии с инженером. Но этого не происходит. На последнем техобслуживании сделали только те работы, что идут за деньги.
На обеих машинах пробег уже составляет 40 и 20 тысяч километров.
— Наша задача сберечь машины как можно дольше. Но есть вещи, без которых трудно работать: перестал реагировать «концовик» — отвечает за подсветку салона, когда открываются задние двери для погрузки пациентов в ночное время. Мы можем сами попробовать сделать, но если залезем внутрь — машину полностью снимут с гарантии, — вздыхает водитель.
Официальный дилер Ford в Ярославле отказался публично прокомментировать ситуацию.
— Данную информацию мы предоставим только собственникам автомобилей, — сообщили в сервисе.
Задача заниматься машиной лежит на водителе, за которым она закреплена. Мы отправили запрос в областной департамент здравоохранения и фармации.