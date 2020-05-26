«Вырубает аппараты ИВЛ»: водители скорой месяц бьются, чтобы им починили машины

— Печка дает посторонний шум в машине, вырубает автоматы на оборудовании, где подключается ИВЛ. Когда в Брейтово ездил, врач постоянно держал руку на автомате, вместо того, чтобы уделять всё внимание больному, — рассказал водитель скорой Ратибор. — Должны поменять по гарантии, но официальный дилер только обещает, что согласует работы по гарантии с инженером. Но этого не происходит. На последнем техобслуживании сделали только те работы, что идут за деньги.

На обеих машинах пробег уже составляет 40 и 20 тысяч километров.

— Наша задача сберечь машины как можно дольше. Но есть вещи, без которых трудно работать: перестал реагировать «концовик» — отвечает за подсветку салона, когда открываются задние двери для погрузки пациентов в ночное время. Мы можем сами попробовать сделать, но если залезем внутрь — машину полностью снимут с гарантии, — вздыхает водитель.