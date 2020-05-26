Сын заболевшего коронавирусом врача из Переславля-Залесского в Ярославской области Баграт Киракосян дал советы о выявлении COVID-19 на ранней стадии, исходя из опыта своей семьи. Мужчина выложил пост об этом на свой страничке в «Фейсбуке».
— Хочу дать рекомендации всем, чтобы потом не случилась ситуация «а уже поздно». Надеюсь, они принесут пользу вам и вашим близким. Они никоим образом не идут вразрез с рекомендациями медиков, — отметил Баграт Киракосян.
Что советует делать человек, столкнувшийся с коронавирусом в своей семье:
- Приобрести медицинский контрольно-диагностический прибор пульсоксиметр. Это портативный и очень лёгкий в использовании аппарат измеряет уровень кислорода в крови (уровень сатурации кислородом в капиллярной крови). А это один из важнейших показателей состояния организма при коронавирусе. Уровень кислорода в крови напрямую влияет на жизнедеятельность человеческого организма, в особенности на головной мозг. Нормальный уровень варьируется в пределах 94–100%. Если уровень ниже 90% — немедленно обращайтесь к врачу. Цена нормального аппарата в пределах 10 тысяч рублей. Дороговато. Но жизнь любимых людей ценнее.
- Не пропустить первые признаки появления короны: 1–2 день — лёгкое недомогание, температура 37–38 градусов, обычные признаки ОРВИ. 3–4 день — слабость, постоянная усталость, рассеянное внимание, потеря вкусовых и/или обонятельных рецепторов. 5–6 день — сухой кашель, ломота в теле, одышка, боль в груди, тошнота, диарея (не всегда).
На этом все, потому что даже до этого, считаю, доводить не стоит, а уже на 3–4 день обратиться к врачу.
- Проведение компьютерной томографии лёгких. Она покажет уровень состояния ваших лёгких. Исходя из результатов исследования, врачи скажут, как быть.
Правда, следует помнить, что течение болезни и сроки появления тех или иных симптомов у разных людей могут быть разными. По данным Роспотребнадзора, кроме указанных признаков при заражении коронавирусом также могут наблюдаться боль в мышцах, головная боль, ощущение заложенности в груди, кровохарканье, признаки конъюнктивита. Чаще всего симптомы появляются в течение 2–14 дней после заражения.
— Лечение назначает врач в зависимости от симптомов в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Самолечение противопоказано, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Напомним, отец Баграта Киракосяна — врач-терапевт из Переславля-Залесского. В выходные он был госпитализирован в стационар с симптомами коронавируса. До сих пор мужчина находится в тяжелом состоянии.