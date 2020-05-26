Сын заболевшего коронавирусом врача из Переславля-Залесского в Ярославской области Баграт Киракосян дал советы о выявлении COVID-19 на ранней стадии, исходя из опыта своей семьи. Мужчина выложил пост об этом на свой страничке в «Фейсбуке».



— Хочу дать рекомендации всем, чтобы потом не случилась ситуация «а уже поздно». Надеюсь, они принесут пользу вам и вашим близким. Они никоим образом не идут вразрез с рекомендациями медиков, — отметил Баграт Киракосян.



Что советует делать человек, столкнувшийся с коронавирусом в своей семье:

