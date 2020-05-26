В Ярославской области — громкий скандал с участием директора «Южного водоканала» Игоря Кузнецова. В соцсети попало видео, как Кузнецов устроил склоку с жителем Ростова. На кадрах перепалка:

— Плевал я на тебя! — кричит на местного жителя Кузнецов и добавляет слова покрепче.

— Да тебе не хватает больше смелости, кроме того, как плюнуть, — отвечает мужчина, в чей адрес летят оскорбления.

— Давайте посмотрим по камерам видеонаблюдения, все всё видели.

— Конечно, все всё видели — что ты дурачок. Все здесь знают уже.