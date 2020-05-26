В Ярославской области — громкий скандал с участием директора «Южного водоканала» Игоря Кузнецова. В соцсети попало видео, как Кузнецов устроил склоку с жителем Ростова. На кадрах перепалка:
— Плевал я на тебя! — кричит на местного жителя Кузнецов и добавляет слова покрепче.
— Да тебе не хватает больше смелости, кроме того, как плюнуть, — отвечает мужчина, в чей адрес летят оскорбления.
— Давайте посмотрим по камерам видеонаблюдения, все всё видели.
— Конечно, все всё видели — что ты дурачок. Все здесь знают уже.
Причиной скандала стал, как сообщают коллеги из издания «Ярновости», конфликт из-за детей. Кузнецов уверял, что его детей староста соседнего дома пытался выгнать из двора.
Мы позвонили директору водоканала.
— Я комментировать не буду, мне из департамента позвонили, — отказался от объяснений Кузнецов.
Объясниться всё-таки придётся — история попала в поле зрения главы региона.
— Скандальный инцидент с участием директора «Южного водоканала» требует тщательного разбирательства. Ни один представитель власти не должен вести себя подобным образом, это порочит всю государственную систему. Разговоры про провокации не могут быть оправданием. Нужно держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Поручил провести служебную проверку. По ее итогам будут сделаны соответствующие выводы, — написал в соцсетях Дмитрий Миронов.