В Ярославле уже полторы тысячи заразившихся: карта распространения коронавируса (26 мая)

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано ещё 94 человека, заразившихся COVID-19. В Ярославле уже выявлено 1500 инфицированных. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.
На 26 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 2726 жителей. При этом 569 человек выздоровели. Всего госпитализированных в стационары региона — 700 пациентов: 290 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 410 с типичной клинической картиной COVID-19. На обязательной изоляции (для вернувшихся из-за границы) находятся 178 человек, на карантине (для контактировавших с заболевшими) — 2560 человек. Умерли 13 человек.
За последние сутки в России заболели COVID-19 еще 8915 человек, с начала пандемии 362 342 россиянина получили такой диагноз. Выписан 12 331 человек (всего — 131 129), уже во второй раз число выздоровевших превышает число заболевших. Умерли 174 человека (всего — 3807), передает федеральный оперштаб.
Под наблюдением уже 292 тысячи человек — у них еще пока подозрение на коронавирус. За сутки проведено 215 тысяч тестов, а в целом более 9,1 миллиона лабораторных исследований.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.