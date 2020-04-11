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Предварительно положительные результаты анализов дали тесты 15 человек

Предварительно положительные результаты анализов дали тесты 15 человек

Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас короткий дайджест всего, что изменилось в Ярославской области за сутки из-за угрозы распространения COVID-19. Вот сегодняшний краткий обзор ситуации с коронавирусом:

  • новых подтвержденных диагнозов «коронавирусная инфекция» в регионе за последние сутки не было. Предварительно положительные результаты анализов дали тесты 15 человек шестерым добавились ещё девять);
  • на самоизоляции в регионе находится 551 человек, все они прибыли в регион из эндемичных стран до 1 апреля. На обсервации в инфекционных больницах находятся 6 человек, которые прибыли в аэропорты Москвы уже в этом месяце;
  • с 1 апреля список людей, у которых возьмут анализы на коронавирус, увеличился. В него попали: люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, — 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, — немедленно; находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания;
  • во время пандемии коронавируса потери в регионе несет малый и средний бизнес. Не стала исключением и туристическая отрасль. В старейшей гостинице Ярославля «Которосли» прошли массовые увольнения;
  • застрявшей в России из-за коронавируса американке вернуться на родину помогли гуманитарные активисты из Ярославской области;
  • в Ярославской области откроют школы для ЕГЭ и ОГЭ. В департаменте образования Ярославской области сообщили, что школьные экзамены у учеников 9-х и 11-х классов начнутся с 8 июня. Экзамены пройдут в единые для всех даты только тогда, когда это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей;
  • Минпросвещения готово отпустить школьников на досрочные каникулы: мы выяснили, что будет в Ярославской области.

Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в Instagram, коротко озвучивая итоги дня. Подписывайтесь: @76ru_news.

С нами можно связаться по редакционным Viber, WhatsApp и Telegram: +7 905 645-92-32.

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