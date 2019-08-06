Пропавших в Рыбинске брата с сестрой нашли

Подростков Любови и Виктора не были дома три дня
Фото: управление СКР по Ярославской области
Пропавшие три дня назад брат с с сестрой Виктор и Любовь Лезновы нашлись. Они ушли из дома в Рыбинске 3 августа, при себе только у 14-летней девочки был телефон, да и тот без сим-карты. 15-летний Виктор до этого из дома ни разу не уходил.
Родители заявили в полицию, к делу подключились следователи, возбудив уголовное дело. Для поисков детей развернули штаб, в состав которого вошли сотрудники регионального следственного комитета, МЧС, полиции и волонтёры.
— Мы обеспечили инфоподдержку. Волонтёры выехать не успели, дети нашлись, — сообщили в «ЯрСпас» о том, что ребят обнаружили и с ними всё в порядке.
— Детей обнаружили в Рыбинске, в квартире у их друзей. Установлено, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с подростками выполняются необходимые следственные действия, в том числе, выясняются причины их ухода, — рассказали в пресс-службе управления СКР по Ярославской области.
Недавно в Ярославле пропала 23-летняя Дарья Головкина. Она веселилась с подругами на Прусовских карьерах, а потом исчезла. Девушки веселились, заглядывали в лагеря, которые были разбиты по соседству, флиртовали и наслаждались вечером. Но ночью Даша пропала. Её вещи остались на берегу. Подруги перепугались до ужаса и позвали на помощь. На поиски Дарьи отправились волонтёры и спасатели. К делу подключились следователи и полиция. После пропажи Дарьи в Ярославль из Иваново приехали её родители. Подруга девушки рассказывала, что она никогда ни с кем не ссорилась, у неё был любимый человек. Все подробности поисков Дарьи вы можете прочитать здесь.