Пропавших в Рыбинске брата с сестрой нашли

Пропавшие три дня назад брат с с сестрой Виктор и Любовь Лезновы нашлись. Они ушли из дома в Рыбинске 3 августа, при себе только у 14-летней девочки был телефон, да и тот без сим-карты. 15-летний Виктор до этого из дома ни разу не уходил.

Родители заявили в полицию, к делу подключились следователи, возбудив уголовное дело. Для поисков детей развернули штаб, в состав которого вошли сотрудники регионального следственного комитета, МЧС, полиции и волонтёры.

— Мы обеспечили инфоподдержку. Волонтёры выехать не успели, дети нашлись, — сообщили в «ЯрСпас» о том, что ребят обнаружили и с ними всё в порядке.