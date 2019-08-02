Российские десантники удивили иностранцев: как проходит День ВДВ в Ярославле в режиме онлайн

Молебен начался!
У них такого не бывает
Иностранные туристы внимательно наблюдают за десантниками, снимают их на фото и видео.
ЧП на молебне
Начать молебен на Советской площади с первой попытки не получилось. Бабушке возле церкви стало плохо. Ждали медиков. Женщину медики увезли в больницу. Сейчас православные повторят попытку начать молебен.
В Рыбинске десантники прошли по городу организованным шествием. В сопровождении полиции.
Молебен на Советской площади
Вот-вот на Советской площади начнётся православный молебен в честь Дня ВДВ.
Председатель муниципалитета Ярославля поздравил десантников с праздником:
— Сегодня каждый будет рад отдать дань уважения Воздушно-десантным силам России. Вновь вспомнить людей и события, которые оставили теплые чувства и закалили характер. Десантники стали, пожалуй, самым ярким символом мужества, отваги и героизма. Ваше достоинство и преданность Отечеству заслуживают исключительного уважения. Спасибо за нелегкий ратный труд, жертвы, которые вы принесли ради нашей страны, и победы, прославляющие Отчизну. Пусть благополучие и удача будут вашими верными спутниками в жизни. Добра и мира вам и вашим семьям!
Вэдэвэшники собираются на Советской площади. Скоро придут и священнослужители.
В программе праздничных мероприятий запланирован молебен на Советской площади у храма Ильи Пророка. Полицейские и омоновцы уже ждут православных десантников.
Мэр Рыбинска Денис Добряков поздравил десантников с праздником и поделился своими армейскими фотографиями в соцсетях.
У десантников-сладкоежек — тоже праздник!
Фонтаны для десантников
Несколько лет подряд в Ярославле именно на 2 августа выпадали профилактические работы на фонтанах. Но в этом году их не стали отключать.
С праздником, мужики!
БТР с флагами проехал по Московскому проспекту.
План сегодняшнего официального празднования:
10:00–10:30 — возложение венков и цветов к памятнику Маргелову (на Угличской), награждение юнармейцев.
10:30–10:50 — переезд участников на Советскую площадь.
11:00–11:40 — молебен у храма Ильи Пророка.
11:40–12:20 — переезд участников в авиационно-спортивный центр ДОСААФ (п. Карачиха).
12:30–13:00 — построение участников праздника для награждения на аэродроме.
13:00–17:00 — мероприятия на аэродроме в Карачихе (парашютные прыжки, соревнования, показательные выступления).