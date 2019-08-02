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Город
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Российские десантники удивили иностранцев: как проходит День ВДВ в Ярославле в режиме онлайн

Фото и видео с улиц города

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В России День ВДВ отмечают 2 августа с 2006 года

С Днём ВДВ, друзья! Праздник серьезный — на улицах Ярославля уже заметили танк. Погода что-то не особо располагает к купанию в фонтанах, но отмечать всё равно собираются. За тем, как полосатые гуляют сегодня в Ярославле, следите в нашей онлайн-трансляции.

Молебен начался!

У них такого не бывает

Иностранные туристы внимательно наблюдают за десантниками, снимают их на фото и видео.

ЧП на молебне

Начать молебен на Советской площади с первой попытки не получилось. Бабушке возле церкви стало плохо. Ждали медиков. Женщину медики увезли в больницу. Сейчас православные повторят попытку начать молебен.

В Рыбинске десантники прошли по городу организованным шествием. В сопровождении полиции.

Молебен на Советской площади

Вот-вот на Советской площади начнётся православный молебен в честь Дня ВДВ.

Председатель муниципалитета Ярославля поздравил десантников с праздником:

— Сегодня каждый будет рад отдать дань уважения Воздушно-десантным силам России. Вновь вспомнить людей и события, которые оставили теплые чувства и закалили характер. Десантники стали, пожалуй, самым ярким символом мужества, отваги и героизма. Ваше достоинство и преданность Отечеству заслуживают исключительного уважения. Спасибо за нелегкий ратный труд, жертвы, которые вы принесли ради нашей страны, и победы, прославляющие Отчизну. Пусть благополучие и удача будут вашими верными спутниками в жизни. Добра и мира вам и вашим семьям!

Вэдэвэшники собираются на Советской площади. Скоро придут и священнослужители.

В программе праздничных мероприятий запланирован молебен на Советской площади у храма Ильи Пророка. Полицейские и омоновцы уже ждут православных десантников.

Мэр Рыбинска Денис Добряков поздравил десантников с праздником и поделился своими армейскими фотографиями в соцсетях.

У десантников-сладкоежек — тоже праздник!

Фонтаны для десантников

Несколько лет подряд в Ярославле именно на 2 августа выпадали профилактические работы на фонтанах. Но в этом году их не стали отключать.

С праздником, мужики!

БТР с флагами проехал по Московскому проспекту.

План сегодняшнего официального празднования:

10:00–10:30 — возложение венков и цветов к памятнику Маргелову (на Угличской), награждение юнармейцев.

10:30–10:50 — переезд участников на Советскую площадь.

11:00–11:40 — молебен у храма Ильи Пророка.

11:40–12:20 — переезд участников в авиационно-спортивный центр ДОСААФ (п. Карачиха).

12:30–13:00 — построение участников праздника для награждения на аэродроме.

13:00–17:00 — мероприятия на аэродроме в Карачихе (парашютные прыжки, соревнования, показательные выступления).

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КОММЕНТАРИИ (1)

Атеист-неВоинствующий
2 авг 2019 в 11:32

Попы здесь причём? Кто знает?