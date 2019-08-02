Российские десантники удивили иностранцев: как проходит День ВДВ в Ярославле в режиме онлайн

Председатель муниципалитета Ярославля поздравил десантников с праздником:

— Сегодня каждый будет рад отдать дань уважения Воздушно-десантным силам России. Вновь вспомнить людей и события, которые оставили теплые чувства и закалили характер. Десантники стали, пожалуй, самым ярким символом мужества, отваги и героизма. Ваше достоинство и преданность Отечеству заслуживают исключительного уважения. Спасибо за нелегкий ратный труд, жертвы, которые вы принесли ради нашей страны, и победы, прославляющие Отчизну. Пусть благополучие и удача будут вашими верными спутниками в жизни. Добра и мира вам и вашим семьям!