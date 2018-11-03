Почти все истории — с пострадавшими

Эти происшествия наделали много шуму на минувшей неделе. Их до сих пор продолжают обсуждать. О чем говорил Ярославль — читайте в нашей подборке.

1. Убил из-за сигареты

Мужчина просто не курил — за что и поплатился жизнью. Все случилось весной в посёлке Бурмакино. Подросток попросил у прохожего сигарету, тот отказал. Тогда парень набросился на мужчину и избил его так, что тот скончался. Подросток спрятал тело убитого на приусадебном участке, присыпав снегом. Потом сам и показал следователям, где искать. Парень отправился в колонию.

2. Скончалась женщина, покалечившаяся на заводе

В больнице умерла женщина, которая получила травмы на ярославском заводе. 23 октября утром руку 47-летней женщины затянуло в работающий вертикально-сверлильный станок. В тяжелейшем состоянии её доставили в больницу. У неё оказалась раздроблена не только рука. Её чуть ли не целиком засосало в станок. Сейчас следователи проводят проверку, а на предприятии обещали оказать материальную поддержку семье погибшей.

3. Мужчина открыл стрельбу по детям

Стрелок, устроивший «охоту» на детей, сам толком не смог объяснить, чем они ему так помешали. Но результат таков: 9-летний мальчик попал в больницу с ранением. И его отец теперь в ярости. Что он сказал журналистам портала 76.ru.

4. Тройное ДТП на трассе

Авария с участием сразу трёх машин случилась на трассе в Ярославской области. 18-летний водитель ВАЗа выехал на встречку, где сначала столкнулся с микроавтобусом, а затем с внедорожником. Водитель и его друг — в больнице. Подробности аварии.

5. Мужчина протыкал колеса машинам

Полиция поймала автовандала, который орудовал в брагинском дворе — мужчина ходил с отверткой и протыкал колеса. Объяснил свои действия просто — ему мешала пройти машина. Так он намекнул владельцу о своих неудобствах.