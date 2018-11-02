Мужчина стрелял по детям из окна квартиры

В Ярославской области 37-летний мужчина выстрелил из винтовки в 9-летнего мальчика. Вечером 30 октября мужчина выпивал в своей квартире в посёлке Микляиха Тутаевского района. Во дворе его дома гуляли двое школьников. Внезапно мужчина достал пневматическую винтовку, прицелился в соседского мальчика и выстрелил в него из окна своей квартиры.



— Мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом: непроникающее пулевое ранение грудной клетки, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Позже мужчина пояснил, что дети взрывали петарды во дворе и этим ему мешали. Винтовку изъяли и направили на экспертизу. На жителя посёлка Микляиха возбудили уголовное дело за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.



А в Тутаеве двое 19-летних парней вымогали деньги у знакомого и стреляли ему по ногам.