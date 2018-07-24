Ирина Бирюкова надеется на глобальную реформу ФСИН

Юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, поднявшая международный скандал о пытках в ярославской колонии, сейчас за рубежом. Где — не говорит. И её можно понять. После такого скандала Ирине начали угрожать. Пришлось быстро собирать семью и уезжать. Но сегодня мы поговорили с Ириной не только об этой чудовищной истории в колонии, но и о том, почему надзиратели в ИК проявляют такую бесчеловечную жестокость, как с этим бороться и чем придётся жертвовать, чтобы выжить.



— Ирина, вы сейчас чувствуете себя в безопасности?



— Сейчас — да. Но в «личку» продолжают сыпаться угрозы.



— Ещё бы — такой невероятный скандал получился после публикации видео… Но что теперь? Что дальше? Какие варианты развития видите — худший и лучший?



— Полагаю, аресты точно будут (завтра этот вопрос решится утром в Заволжском суде Ярославля. — Прим.ред.). Есть большая вероятность, что в итоге будут приговоры с реальными сроками. Но опасаюсь, что дадут не всем и минимальные сроки. Если посадят не всех издевавшихся, нас это не устроит. Это худший вариант.



Бесчеловечные пытки в ярославской колонии. Бунт у ворот ИК, поиск причастных. Хроника.



А лучший — это наказание для всех участников расправы, плюс наказание причастных в СК, прокуратуре, ФСИН, прокуратуре по надзору — тех, кто молчаливо покрывал эти пытки.



— Было бы странным говорить, что эта история на самом деле шокировала. Что уж тут врать — все знают о дедовщине, об издевательствах и «понятиях» на зоне. Это не то что отдельные случаи, а целый пласт жизни. Как думаете, почему именно эта история в ярославской колонии вызвала такую волну гнева, такую сумасшедшую реакцию?



— Это первый случай, когда такое массовое избиение и видны лица сотрудников. Обычно они либо в масках, либо за кадром. Думаю, это и вызвало такой резонанс.



— Самый простой, кажется, вопрос, но так на него и нет понятного ответа — почему вообще избивают заключённых? Что движет людьми, работающими в этой системе? Зачем им это?



— Обыкновенное чувство безнаказанности. Вы посмотрите, кто туда идет работать? Тот, кого никуда не взяли. А тут «теплое» местечко — стабильная зарплата и власть. Власть здесь и есть ключевое понятие — сотрудники наслаждаются ею перед теми, кто от них зависим. В их понимании есть люди, а есть — осужденные. Вторые — это просто никто.







— Что сейчас с самим Евгением Макаровым, которого избили в колонии?



— Он сейчас в одиночке. Под круглосуточной камерой видеонаблюдения. Что нас успокаивает — значит, он в безопасности.



«Мне надо успокоиться». Как справляется мама заключённого, подвергнутого пыткам в колонии.



— Что посоветуете тем, кто попал в такую ситуацию?



— Однозначно жаловаться!



— И быть готовым к бесконечным побоям? Евгения-то избивали не один раз.



— Его били, он жаловался. Его били, чтобы не жаловался — но он снова жаловался. Просто в этом случае очень нужна поддержка снаружи. Вы можете помочь своему родственнику или другу, сидящему в колонии, если возьмете доверенность на представление его интересов во всех инстанциях. И будете жаловаться везде. Человека уже не будут бить, если увидят такое внимание к нему. Да, могут давить морально, томить в ШИЗО. Да, есть риск быть избитым. Но тут либо борешься за свои права, либо соглашаешься на бесправие ради спокойной жизни.



Угрозы, проверки, разоблачения. Дело о пытках в ярославской колонии: что известно на сегодня.



— Что теперь будет дальше?



— Раскачивать эту историю мы не прекратим, дело не бросим. Изменится что-то или нет в этой страшной системе, зависит только от нас. И я сейчас уже вижу, что меняется. Мне приходит множество писем. Заключенные этой колонии № 1, как мне известно, перестали бояться и написали ещё около 50 заявлений в прокуратуру. Начинают жаловаться и в других колониях вашей области, например, знаю про Углич. Люди стали смелее. Поэтому в колониях сейчас, пусть и не на федеральном уровне, но проходят проверки. Мы будем продолжать работу (я — отсюда, удаленно). Случай в ярославской колонии открыл возможность привлечь широкое внимание и начать разговор о реформе службы исполнения наказаний. Мы уже готовим предложения по этой реформе.



Скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии № 1 в Заволжском районе. На видео несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.