«Одно из последних»: в Ярославле во время благоустройства повалили дерево на центральной улице

Ветвистое дерево выкорчевали Источник: Виталий Никифоров

Жители Ярославля возмутились сносом дерева на улице Нахимсона в центре города. 15 июня здесь выкорчевали большой и ветвистый тополь.

— Срубили одно из последних живых красивых деревьев, — возмущается жительница Ярославля Ксения.

Работавший в здании напротив ярославец снял на видео, как один рабочий спиливал ствол у основания бензопилой, а другой толкал дерево экскаватором.

Ярославцы говорят, что это дерево давало приятную тень в жару Источник: Виталий Никифоров

В мэрии Ярославля на запрос редакции ответили, что после благоустройства озеленять улицу будут кадками с растениями.

— На улице Нахимсона будет проведено мобильное озеленение, — ответили в пресс-службе городской администрации.

Такие кадки, например, установили на участке улицы Кирова рядом с Советской площадью на месте вырубленных деревьев.

Будут благоустраивать

Улицу Нахимсона реконструируют в рамках регионального проекта создания пешеходных центров в Ярославской области. В Ярославле полностью пешеходной станет улица Кирова, а вместе с ней участки Максимова, Андропова, Нахимсона и Депутатской.

Эти улицы станут пешеходными Источник: Полина Авдошина / Городские Медита

Идею вынашивали с 2022 года. К работам приступили осенью 2025 года — начали с улицы Максимова, которая к лету 2026 года была уже почти готова. Мы делали обзор того, что получилось.

В июне 2026 года работы идут одновременно на улицах Нахимсона, Андропова, Депутатской и в Депутатском переулке.

Подрядчиком стала госкомпания «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Изначально создание пешеходного центра оценивалось в 450 миллионов рублей. Спустя несколько лет сумма реального контракта составила 1,4 млрд рублей.

На эскизах улица Нахимсона в зелени. Финальную версию проекта, по которому благоустраивают центр, власти не показывали Источник: Эскизный проект от компании «Архитектон» для улицы Нахимсона.

Авторы эскизного проекта — компания «Архитектон», — подчеркивали, что композиционно улица Нахимсона должна стать зеркальным отражением улицы Кирова с функцией улицы «памяти».

— Но она сохраняет свой характер и индивидуальность в деталях. Разные здания, разные эпохи, разные судьбы. Захватывающая история кондитерской фабрики «Бельфор», легенды гастронома № 1 и Ярославское восстание 1918 года — всё это лишь малая часть наследия, которое спрятано в закоулках этой улицы, — говорится в пояснительной записке к эскизам.