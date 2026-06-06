В Ярославль на выходные: топ бюджетных мест для ночевки

Узнать Ярославль за день — задача не из простых. Город хранит столько исторических мест и интересных маршрутов, что для знакомства нужно выделять минимум выходные.
Мы выяснили, во сколько обойдется проживание и где чаще всего останавливаются гости города. Как рассказали эксперты сервиса «Авито», в список бюджетных вариантов съемного жилья в Ярославле до 8 тысяч рублей. В списке — гостиницы и гостевые домики с рейтингом 4,7–5 звезд.
«Средняя стоимость ночи в отелях Ярославской области составляет 4,8 тысячи рублей. Как правило, номера бронируют за 15 дней до поездки, чаще всего — на одну ночь для двоих гостей», — рассказали специалисты «Авито».
Ночь в гостинице
Наиболее бюджетные варианты располагаются поодаль от исторического центра. Среди таких — двухзвездочная гостиница «Турист» на проспекте Ленина, 2. У нее весьма удачное расположение — практически на набережной Волги, однако в самой дальней ее части. Цены на номера здесь варьируются от 2,4 до 6,8 тысячи рублей.
Еще один бюджетный вариант в центре города трехзвездочная гостиница «Космос» на улице Володарского, 99. Цены на номера варьируются от 2,5 до 5,5 тысячи рублей за ночь. В гостинице есть бесплатная парковка и тренажерный зал.
Из этой локации можно удобно добраться на общественном транспорте как до центра, так и в другие районы (например, погулять по историческим улочкам Красного Перекопа). А можно за 25 минут пешей прогулки дойти до центра самостоятельно.
Есть варианты и для тех, кому непринципиально останавливаться в центре города. Например, гостиница «Сайран» (3 звезды) находится во Фрунзенском районе, недалеко от автовокзала. Номер там обойдется от 4,6 до 7,2 тысячи рублей за сутки.
Отдохнуть в тихой части города получится в трехзвездочной гостинице «Ярославское подворье». Она располагается во Фрунзенском районе, в 8 километрах от центра города.
Цены на номера в гостинице разные: от 4,3 до 8,5 тысячи рублей. На территории есть развлечения — бильярд, а также тренажерный зал и сауна. Сама территория «Ярославского подворья» окружена садом.
В центре города
В четырехзвездочной гостинице «Иоанн Васильевич», которая располагается в Кировском районе рядом с парком Подзеленье и парком аттракционов на Даманском острове, номера стилизованы под старые советские фильмы. Цены на них варьируются от 3 до 10,5 тысячи рублей.
Название гостиницы вдохновлено советским фильмом «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), съемки которого проходили в Ярославской области, в частности — в кремле в Ростове Великом.
Еще один четырехзвездочный отель находится в Кировском районе на улице Пушкина. Речь идет о гостинице «Модерн». Номера там стоят около 5,7 тысячи рублей за сутки.
В самом центре находятся апартаменты «Рэд Хаус», здание отеля расположено на улице Андропова, 4А. Бронирование комнат там обойдется от 4 до 14 тысяч рублей за сутки. В стоимость жилья входит завтрак в формате шведский стол. На территории есть летняя веранда и бильярд, а также в некоторых люксовых номерах можно воспользоваться джакузи.
Гостевые дома
Спросом у туристов также пользуются гостевые дома. Обычно они находятся за городом и позволяют оценить не только исторический облик города, но и его природу.
Например, в поселке Щедрино расположен одноименный гостевой дом. Цены на номера там варьируются от 2,5 до 3,4 тысячи рублей за ночь. Туристам доступны баня и бассейн.
За Волгой в поселке Тверицы есть еще один гостевой дом с названием «Сквозной переулок». Цены на номера достаточно бюджетные: от 2,8 до 3,8 тысячи рублей в сутки.
Есть варианты и в самом городе. Например, во Фрунзенском районе предлагают номера в гостевом доме «Два крыла». Их стоимость разная: от 2,3 до 5,7 тысячи рублей. Есть баня, бассейн, детская площадка и тренажерный зал.
В центре города в Кировском районе есть гостевые апартаменты с названием «Ярославль». Расположен дом рядом с историческим памятником архитектуры «Вахрамеевские склады». Стоимость суток в номере может обойтись в сумму от 2,5 до 6,2 тысячи рублей.
Представители рода Вахромеевых основали табачное, белильное, помадное и ватное производства. В их собственности находились бакалейные лавки, парфюмерные магазины, а также мукомольный завод на берегу Которосли. Самый известный из них — Иван Александрович Вахромеев — руководил Ярославлем с 1881 по 1905 год. За этот период им было реализовано много преобразований в городе.
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