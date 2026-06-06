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Город Обзор В Ярославль на выходные: топ бюджетных мест для ночевки

В Ярославль на выходные: топ бюджетных мест для ночевки

Где остановиться в городе на Волге? Обзор цен на номера в гостиницах и гостевых домах

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Во сколько обойдется ночь в ярославских отелях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо сколько обойдется ночь в ярославских отелях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во сколько обойдется ночь в ярославских отелях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Узнать Ярославль за день — задача не из простых. Город хранит столько исторических мест и интересных маршрутов, что для знакомства нужно выделять минимум выходные.

Мы выяснили, во сколько обойдется проживание и где чаще всего останавливаются гости города. Как рассказали эксперты сервиса «Авито», в список бюджетных вариантов съемного жилья в Ярославле до 8 тысяч рублей. В списке — гостиницы и гостевые домики с рейтингом 4,7–5 звезд.

«Средняя стоимость ночи в отелях Ярославской области составляет 4,8 тысячи рублей. Как правило, номера бронируют за 15 дней до поездки, чаще всего — на одну ночь для двоих гостей», — рассказали специалисты «Авито».

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Ночь в гостинице

Наиболее бюджетные варианты располагаются поодаль от исторического центра. Среди таких — двухзвездочная гостиница «Турист» на проспекте Ленина, 2. У нее весьма удачное расположение — практически на набережной Волги, однако в самой дальней ее части. Цены на номера здесь варьируются от 2,4 до 6,8 тысячи рублей.

Гостиница «Турист» имеет две звезды | Источник: Авито / avito.ruГостиница «Турист» имеет две звезды | Источник: Авито / avito.ru
Интерьер номеров минималистичен | Источник: Авито / avito.ruИнтерьер номеров минималистичен | Источник: Авито / avito.ru

Еще один бюджетный вариант в центре города трехзвездочная гостиница «Космос» на улице Володарского, 99. Цены на номера варьируются от 2,5 до 5,5 тысячи рублей за ночь. В гостинице есть бесплатная парковка и тренажерный зал.

Из этой локации можно удобно добраться на общественном транспорте как до центра, так и в другие районы (например, погулять по историческим улочкам Красного Перекопа). А можно за 25 минут пешей прогулки дойти до центра самостоятельно.

В гостинице «Космос» есть номера для всей семьи | Источник: Авито / avito.ruВ гостинице «Космос» есть номера для всей семьи | Источник: Авито / avito.ru
В комнатах есть всё необходимое | Источник: Авито / avito.ruВ комнатах есть всё необходимое | Источник: Авито / avito.ru
Можно посещать тренажерный зал | Источник: Авито / avito.ruМожно посещать тренажерный зал | Источник: Авито / avito.ru
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Есть номера на двоих | Источник: Авито / avito.ruЕсть номера на двоих | Источник: Авито / avito.ru

Есть варианты и для тех, кому непринципиально останавливаться в центре города. Например, гостиница «Сайран» (3 звезды) находится во Фрунзенском районе, недалеко от автовокзала. Номер там обойдется от 4,6 до 7,2 тысячи рублей за сутки.

«Сайран» располагается в двухэтажном здании | Источник: Авито / avito.ru«Сайран» располагается в двухэтажном здании | Источник: Авито / avito.ru
Есть семейные номера на несколько персон | Источник: Авито / avito.ruЕсть семейные номера на несколько персон | Источник: Авито / avito.ru
Гостиница имеет 3 звезды | Источник: Авито / avito.ruГостиница имеет 3 звезды | Источник: Авито / avito.ru

Отдохнуть в тихой части города получится в трехзвездочной гостинице «Ярославское подворье». Она располагается во Фрунзенском районе, в 8 километрах от центра города.

Цены на номера в гостинице разные: от 4,3 до 8,5 тысячи рублей. На территории есть развлечения — бильярд, а также тренажерный зал и сауна. Сама территория «Ярославского подворья» окружена садом.

Вокруг гостиницы много растительности | Источник: Авито / avito.ruВокруг гостиницы много растительности | Источник: Авито / avito.ru
Есть места для отдыха | Источник: Авито / avito.ruЕсть места для отдыха | Источник: Авито / avito.ru
В комплексе предусмотрен спортивный зал | Источник: Авито / avito.ruВ комплексе предусмотрен спортивный зал | Источник: Авито / avito.ru
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На территории комплекса также есть бани | Источник: Авито / avito.ruНа территории комплекса также есть бани | Источник: Авито / avito.ru

В центре города

В четырехзвездочной гостинице «Иоанн Васильевич», которая располагается в Кировском районе рядом с парком Подзеленье и парком аттракционов на Даманском острове, номера стилизованы под старые советские фильмы. Цены на них варьируются от 3 до 10,5 тысячи рублей.

Название гостиницы вдохновлено советским фильмом «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), съемки которого проходили в Ярославской области, в частности — в кремле в Ростове Великом.

Больше напоминает царские хоромы, чем номер в гостинице | Источник: Авито / avito.ruБольше напоминает царские хоромы, чем номер в гостинице | Источник: Авито / avito.ru
Комнаты достаточно большие | Источник: Авито / avito.ruКомнаты достаточно большие | Источник: Авито / avito.ru
Но компактные варианты тоже есть | Источник: Авито / avito.ruНо компактные варианты тоже есть | Источник: Авито / avito.ru

Еще один четырехзвездочный отель находится в Кировском районе на улице Пушкина. Речь идет о гостинице «Модерн». Номера там стоят около 5,7 тысячи рублей за сутки.

Интерьер номеров соответствует названию гостиницы | Источник: Авито / avito.ruИнтерьер номеров соответствует названию гостиницы | Источник: Авито / avito.ru
Комнаты есть как для одиночного отдыха, так и для семейного | Источник: Авито / avito.ruКомнаты есть как для одиночного отдыха, так и для семейного | Источник: Авито / avito.ru
Так выглядит здание мини-отеля | Источник: Авито / avito.ruТак выглядит здание мини-отеля | Источник: Авито / avito.ru

В самом центре находятся апартаменты «Рэд Хаус», здание отеля расположено на улице Андропова, 4А. Бронирование комнат там обойдется от 4 до 14 тысяч рублей за сутки. В стоимость жилья входит завтрак в формате шведский стол. На территории есть летняя веранда и бильярд, а также в некоторых люксовых номерах можно воспользоваться джакузи.

Здание дома&nbsp;— трехэтажное | Источник: Авито / avito.ruЗдание дома&nbsp;— трехэтажное | Источник: Авито / avito.ru
Номера в доме достаточно большие | Источник: Авито / avito.ruНомера в доме достаточно большие | Источник: Авито / avito.ru
Роскошный санузел | Источник: Авито / avito.ruРоскошный санузел | Источник: Авито / avito.ru
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По Яндекс.Картам, дом признан «Хорошим местом 2026» | Источник: Авито / avito.ruПо Яндекс.Картам, дом признан «Хорошим местом 2026» | Источник: Авито / avito.ru

Гостевые дома

Спросом у туристов также пользуются гостевые дома. Обычно они находятся за городом и позволяют оценить не только исторический облик города, но и его природу.

Например, в поселке Щедрино расположен одноименный гостевой дом. Цены на номера там варьируются от 2,5 до 3,4 тысячи рублей за ночь. Туристам доступны баня и бассейн.

Дом подойдет для семейного отпуска | Источник: Авито / avito.ruДом подойдет для семейного отпуска | Источник: Авито / avito.ru
По рейтингу «Яндекс.Карт», дом признали «Хорошим местом 2026» | Источник: Авито / avito.ruПо рейтингу «Яндекс.Карт», дом признали «Хорошим местом 2026» | Источник: Авито / avito.ru
В домике общая столовая зона | Источник: Авито / avito.ruВ домике общая столовая зона | Источник: Авито / avito.ru

За Волгой в поселке Тверицы есть еще один гостевой дом с названием «Сквозной переулок». Цены на номера достаточно бюджетные: от 2,8 до 3,8 тысячи рублей в сутки.

Стойка регистрации гостей работает круглосуточно | Источник: Авито / avito.ruСтойка регистрации гостей работает круглосуточно | Источник: Авито / avito.ru
Интерьер всех комнат практически одинаковый | Источник: Авито / avito.ruИнтерьер всех комнат практически одинаковый | Источник: Авито / avito.ru
Цена номеров варьируется от 2,3 до 5,7 тысячи рублей | Источник: Авито / avito.ruЦена номеров варьируется от 2,3 до 5,7 тысячи рублей | Источник: Авито / avito.ru
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В ресторан на первом этаже можно прийти на прием пищи, а также посидеть с друзьями | Источник: Авито / avito.ruВ ресторан на первом этаже можно прийти на прием пищи, а также посидеть с друзьями | Источник: Авито / avito.ru

Есть варианты и в самом городе. Например, во Фрунзенском районе предлагают номера в гостевом доме «Два крыла». Их стоимость разная: от 2,3 до 5,7 тысячи рублей. Есть баня, бассейн, детская площадка и тренажерный зал.

В гостевом доме есть романтические номера | Источник: Авито / avito.ruВ гостевом доме есть романтические номера | Источник: Авито / avito.ru
В люксовых комнатах есть джакузи | Источник: Авито / avito.ruВ люксовых комнатах есть джакузи | Источник: Авито / avito.ru
В домике есть возможность позаниматься на тренажерах | Источник: Авито / avito.ruВ домике есть возможность позаниматься на тренажерах | Источник: Авито / avito.ru

В центре города в Кировском районе есть гостевые апартаменты с названием «Ярославль». Расположен дом рядом с историческим памятником архитектуры «Вахрамеевские склады». Стоимость суток в номере может обойтись в сумму от 2,5 до 6,2 тысячи рублей.

Представители рода Вахромеевых основали табачное, белильное, помадное и ватное производства. В их собственности находились бакалейные лавки, парфюмерные магазины, а также мукомольный завод на берегу Которосли. Самый известный из них — Иван Александрович Вахромеев — руководил Ярославлем с 1881 по 1905 год. За этот период им было реализовано много преобразований в городе.

Гостевой дом находится в самом центре Ярославля | Источник: Авито / avito.ruГостевой дом находится в самом центре Ярославля | Источник: Авито / avito.ru
Номера есть как стандартные, так и люксовые | Источник: Авито / avito.ruНомера есть как стандартные, так и люксовые | Источник: Авито / avito.ru
Интерьер минималистичный | Источник: Авито / avito.ruИнтерьер минималистичный | Источник: Авито / avito.ru
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Рядом с домиком много исторических зданий, так как располагается он в буферной зоне ЮНЕСКО | Источник: Авито / avito.ruРядом с домиком много исторических зданий, так как располагается он в буферной зоне ЮНЕСКО | Источник: Авито / avito.ru

Кстати, ранее мы рассказывали, какие места в Ярославле можно посетить за один день. Также недавно ярославские краеведы предложили интересный пеший маршрут по столице Золотого кольца.

Кроме того, мы также собирали подборку романтических мест, куда отправиться на свидание со второй половинкой в Ярославле. А еще объясняли, какие сувениры можно привезти из путешествия в городе.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
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Туризм Съем жилья Гостиница Цена
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