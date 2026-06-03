ПМЭФ-2026 в Петербурге: «Кресты» с Ксенией Собчак и интерактивные шары Генпрокуратуры

Официальная программа 29-го Петербургского международного экономического форума запланирована на 4–6 июня: старт положит церемония открытия 4 июня, в пятницу, 5 июня, ключевым событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, завершится форум 6 июня. Главная тема в этом году — «Прагматический диалог: путь к стабильному будущему».

Но для нас форум начинается уже сегодня. 3 июня — это наш «медийный старт»: день, когда мы первыми заходим на площадку «Экспофорума», показываем, как все готовится, берем первые интервью у участников и знакомим вас с атмосферой еще до официального открытия.

Поэтому уже сейчас, в режиме онлайн, мы начинаем рассказывать вам все самое интересное с полей ПМЭФ.

Не переключайтесь!