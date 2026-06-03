ПМЭФ-2026 в Петербурге: «Кресты» с Ксенией Собчак и интерактивные шары Генпрокуратуры

Официальная программа 29-го Петербургского международного экономического форума запланирована на 4–6 июня: старт положит церемония открытия 4 июня, в пятницу, 5 июня, ключевым событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, завершится форум 6 июня. Главная тема в этом году — «Прагматический диалог: путь к стабильному будущему».
Но для нас форум начинается уже сегодня. 3 июня — это наш «медийный старт»: день, когда мы первыми заходим на площадку «Экспофорума», показываем, как все готовится, берем первые интервью у участников и знакомим вас с атмосферой еще до официального открытия.
Поэтому уже сейчас, в режиме онлайн, мы начинаем рассказывать вам все самое интересное с полей ПМЭФ.
Не переключайтесь!
У Узбекистана на ПМЭФ — свое большое пространство. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что главный гость ПМЭФ будет из страны — наблюдателя ЕАЭС. Узбекистан — как раз одна из стран, которые имеют такой статус. А их, напомним, четыре: Узбекистан, Куба, Республика Молдова, Иран.
В пространстве Узбекистана представлен макет мусоросжигательного завода.
У Кыргызстана в этом году свой большой стенд на ПМЭФ. Раньше либо совсем не было, или было, но не таким заметным. Теперь — отдельная экспозиция, с размахом. Значит, есть интерес и планы.
Айдол версии «ПМЭФ-2026» — это не корейский поп-исполнитель. Это врач. Правда, серьезные вопросы роботу мы задавать не стали. Так, чисто уточнили про стресс и кризис.
Спойлер: у роботов нет кризиса. Будь как робот.
Совладелец и топ-менеджер сети ресторанов «Теремок» Виталий Свидовский пригласил представителя Русского музея показать вице-губернатору Кириллу Полякову картины. Сам на мгновение задержался.
Поляков с улыбкой заметил:
— Виталий Алексеевич, как же так? Вы же главный меценат.
Такое на форуме случается: все куда-то спешат, кто-то кого-то ждет. Журналист «Фонтанки» просто оказался в нужном месте.
Россотрудничество выглядит так. Бабушек узнали?
Петербург объединил Северо-Запад ради беспилотников
Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил: на ПМЭФ-2026 подписано соглашение о создании кластера беспилотных систем. К Петербургу присоединились Архангельская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская области, Республика Карелия и Федеральный центр БАС.
Будет ли кластер просто административным объединением или получит физическое воплощение — пока не уточняется.
Ранее, кстати, сообщалось, что под испытания БПЛА в Петербурге хотят создать новую площадку ОЭЗ в Кронштадте. До этого рассматривали «Новоорловскую» и «Шушары».
Где в итоге — вопрос открытый. А вот зачем — ответ ясен: беспилотники пойдут в мониторинг лесов, энергетики, транспорта, АПК, портов, арктических проектов и Северного морского пути.
Масштаб понятен. Ожидаем детали.
На ПМЭФ можно вложиться в Танзанию. Всем желающим расскажут о вариантах инвестиций.
А вот так выглядит стенд Генпрокуратуры на ПМЭФ. Чтобы проще было ориентироваться в пространстве и шарах, держите фото.
На стенде Генпрокуратуры — интерактивные шары. Для Петербурга тоже.
На ПМЭФ можно не только подписывать соглашения и пить лимонады из Саудовской Аравии, но и, например, узнать, как власть защищает бизнес. У Генпрокуратуры — интерактивный стенд. В этом году появился новый шар — «Россия». Нажимаешь на регион — получаешь данные.
Для читателей «Фонтанки» представители ведомства показали цифры по Петербургу за 2025 год:
🔹 9062 — предотвращенных случаев вмешательства в предпринимательскую деятельность;
🔹 123 — нормативных правовых акта приведены в соответствие с федеральным законом;
🔹 740 — пресечено нарушений законов в сфере защиты прав предпринимателей;
🔹 615,4 млн рублей — погашена задолженность перед бизнесом по публичным контрактам.
Цифры говорят сами за себя. А шары — наглядные.
Тот самый гость из Саудовской Аравии, который утром сказал «it's fine», видимо, поймал Петербург в хорошем настроении.
Потому что синоптики сегодня, 3 июня, прогнозируют: облачно с прояснениями, в городе +21…+23, осадков почти не ждут. Давление в норме — 760 мм рт. ст., ветер слабый. А вот в Ленинградской области — кратковременные дожди, местами с грозами. Так что гостю, возможно, просто повезло с локацией.
Зонтик все равно лучше взять. На всякий случай.
Гость из Саудовской Аравии. Говорит, отличная погода в Петербурге.
Ему:
— А с утра?..
— No-no, it's fine.
И добавил:
— Я слышал, что в Петербурге так бывает.
Слышал. Но все равно приехал.
Глава КВС — о «Крестах»: окупаемость за 15 лет и музей для студентов
Сергей Ярошенко в разговоре с Ксенией Собчак рассказал о реновации «Крестов». Цитата, которая всё объясняет: «По сравнению с Москвой это вообще некоммерческий проект». Окупаемость видят, но уже перевалили за 15 лет. Надеются попасть в госпрограмму поддержки реконструкции памятников.
В «Крестах» будет музей. «Попробуем внести образовательные пункты, чтобы понимали, как быть и не попасть. Больше всего хотелось бы студентов», — говорит Ярошенко.
Когда кто-то из собравшихся предложил в качестве экскурсовода Евгения Вышенкова, глава КВС позволил себе легкую усмешку.
А Ксения Собчак уже договорилась о личной экскурсии по «Крестам», пока стройка еще не началась. «По блату», — уточнил Ярошенко.
Девушки подошли к стенду купить мерч форума. Хотели носки на память, делится наблюдениями наш корреспондент:
— А сколько стоят? 80?
— 800.
— А, тогда не надо.
Дальше — больше: чайная пара 7500, брелок 650, толстовки по 8 тысяч.
Судя по фото, дизайн толстовки не совсем понятен. Может, он хотя бы стильный? За 8 тысяч хочется на это надеяться.
Робот на стенде Петербурга: старается, но с осечками
Андроид протягивает машинки Jeland. С идеей всё хорошо: «Возьмите мерч и убедитесь, как налажены цепочки поставок». С реализацией — чуть хуже: уронил.
«Нервничает», — шутят посетители.
А как не нервничать? В общем, на ПМЭФ даже железякам непросто.