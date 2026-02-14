«Стеклянная композиция»: что известно о работах в недострое на центральной площади в Ярославле

Мэр Ярославля Артем Молчанов и главный архитектор города Артем Цымбалов рассказали о работах в здании недостроя на Октябрьской площади. Они вместе побывали на площадке и поговорили с застройщиком.
«Обсудили с новым застройщиком ход работ и дальнейшие планы по возведению здания. Такие незавершенные объекты — настоящая беда для города, поэтому мы проделали большую работу и сделали возможным завершение строительства», — рассказал Артем Молчанов.
Артем Цымбалов рассказал, что по проекту общая площадь объекта составляет 22 тысячи квадратных метров.
«Теперь здесь появится стеклянная архитектурная композиция, которая будет соответствовать облику соседнего здания — рядом располагается стеклянный торговый центр. Здесь современная часть города прилегает к исторической», — рассказал главный архитектор города.
Сейчас строители возводят внутренние перегородки, а затем перейдут к фасаду и внутренней отделке. Жилой дом будет 16-этажным. Половину общей площади займут квартиры с видами на сквер, мост и Октябрьскую площадь. Для жильцов пообещали построить подземную парковку, общую детскую площадку и фитнес-клуб.
Разрешение на строительство было выдано ООО «Центрторг Плюс» до 10 апреля 2027 года. Министр строительства и ЖХК Ярославской области Александр Баланцев рассказывал, что в доме будет 146 квартир и 34 парковочных места.
Что известно о застройщике
Компания ООО «Центрторг плюс» существует с апреля 2019 года. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец и директор компании — Грайр Гургенович Минасян.
За остов офисного центра, которым по первоначальному проекту должен был стать недострой на Октябрьской площади, компания ООО «Центрторг плюс» заплатила 282,5 миллиона рублей. Годами недострой пытались продать за полмиллиарда, но желающих приобрести башню так и не нашлось. Тогда цену снизили, а еще разрешили строить на участке высотное жилье.
В июле 2024 года 76.RU выявил связь между новым собственником здания и предыдущим. Грайр Минасян владеет еще несколькими компаниями, работающими с недвижимостью. Одна из них — ООО «Север Торг». Официально учредителями являются ООО «Центрторг Плюс» и ООО «Техсервис» — ими тоже владеет Грайр Минасян.
В случае с ООО «Север Торг» прослеживается связь с «Таширом». В бывших учредителях числятся Валентина Сережевна Казарян (соучредитель компании «ТБС» — ярославской «дочки» «Ташира», которая является первым владельцем недостроя) и миллиардер Тигран Владимирович Казарян — бывший совладелец той же «ТБС», депутат Ярославской областной думы.
Во время разговора о том, связана ли как-то деятельность компании «ТБС» и «Центрторга плюс», Грайр Минасян ушел от ответа.
Напомним, застройщик просил разрешить возвести больше жилья, чем было согласовано. Судя по данным, которые были опубликованы на сайте мэрии Ярославля, большинство горожан высказались за увеличение площади застройки. По сути, без этой меры недострой практически невозможно было переделать в ЖК. Мы объясняли, почему.
Как уже было сказано, изначально здание должно было стать офисным центром. Но компания, начавшая строительство, не смогла вовремя его закончить. Мы рассказывали историю башни и показывали первоначальный проект башни, которая простаивала в центре Ярославля с 2017 года.