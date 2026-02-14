«Стеклянная композиция»: что известно о работах в недострое на центральной площади в Ярославле

Компания ООО «Центрторг плюс» существует с апреля 2019 года. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец и директор компании — Грайр Гургенович Минасян.

За остов офисного центра, которым по первоначальному проекту должен был стать недострой на Октябрьской площади, компания ООО «Центрторг плюс» заплатила 282,5 миллиона рублей. Годами недострой пытались продать за полмиллиарда, но желающих приобрести башню так и не нашлось. Тогда цену снизили, а еще разрешили строить на участке высотное жилье.

В июле 2024 года 76.RU выявил связь между новым собственником здания и предыдущим. Грайр Минасян владеет еще несколькими компаниями, работающими с недвижимостью. Одна из них — ООО «Север Торг». Официально учредителями являются ООО «Центрторг Плюс» и ООО «Техсервис» — ими тоже владеет Грайр Минасян.

В случае с ООО «Север Торг» прослеживается связь с «Таширом». В бывших учредителях числятся Валентина Сережевна Казарян (соучредитель компании «ТБС» — ярославской «дочки» «Ташира», которая является первым владельцем недостроя) и миллиардер Тигран Владимирович Казарян — бывший совладелец той же «ТБС», депутат Ярославской областной думы.

Во время разговора о том, связана ли как-то деятельность компании «ТБС» и «Центрторга плюс», Грайр Минасян ушел от ответа.