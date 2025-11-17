Реконструкция или новое строительство: власти рассказали о будущем стадиона «Шинник» в Ярославле

Власти рассказали о судьбе ярославского «Шинника» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве Ярославской области рассказали о будущем стадиона «Шинник» в Ярославле. Вопрос о судьбе спортивного объекта 17 ноября задали депутаты на заседании комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

«Предполагается, что реконструкция стадиона „Шинник“ будет проведена за счет внебюджетных источников. Прорабатываются два варианта — реконструкция и новое строительство. Когда они будут проработаны, будет определен оптимальный вариант, по какому пути мы пойдем», — ответила и. о. министра спорта Ярославской области Татьяна Трубинова.

Напомним, в начале лета 2025 года в Министерстве спорта Ярославской области заявили, что «Шинник» находится в плачевном состоянии и нуждается в реконструкции.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что есть два варианта — реконструировать существующий стадион либо строить новый. По словам главы региона, первый вариант трудно осуществимый, так как это будет очень дорого. По мнению Евраева, проще построить новый спортивный объект. Минимальная цена проекта при этом составит по предварительным оценкам 12 миллиардов рублей. Губернатор предположил, что принять участие в финансировании может банк ПСБ.

Также в правительстве Ярославской области прокомментировали предположение, что на месте «Шинника» могут разместиться офисы ПСБ.