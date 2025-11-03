НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

южн.

 759мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Репортаж с рынка
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
«Умные решения» в недвижимости
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Город Продажа Центрального рынка Фоторепортаж «Никаких перспектив»: чем живет проданный частнику рынок в Ярославле

«Никаких перспектив»: чем живет проданный частнику рынок в Ярославле

Прилавки завалены товарами, а покупателей не так уж и много

1 368
Как изнутри выглядит Ленинский рынок в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак изнутри выглядит Ленинский рынок в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как изнутри выглядит Ленинский рынок в Ярославле

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали фоторепортаж с Центрального рынка в Ярославле, который власти хотят продать в частные руки. Мнения предпринимателей по поводу этой идеи разделились.

Ленинский рынок в Ярославле уже несколько лет находится в частном владении. По словам некоторых предпринимателей и продавцов, дела с годами ухудшаются: покупателей стало меньше, требуется ремонт, часть территории уже долго огорожена забором.

«Ужасно. Все разрушили и ничего не делают. И скоро вообще все уйдут отсюда. Все сломали, предприниматели ушли, никого не привлекают, аренду бешеную задрали. И все, никаких перспектив, ничего не развивается. Лучше бы оставался муниципальным», — рассказала Лариса, работающая на Ленинском рынке 25 лет.

В этом фоторепортаже пройдемся по торговым рядам Ленинского рынка.

Рынок расположен на перекрестке улиц Чкалова и Белинского | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРынок расположен на перекрестке улиц Чкалова и Белинского | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рынок расположен на перекрестке улиц Чкалова и Белинского

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На территории рынка есть крытая часть и уличные палатки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории рынка есть крытая часть и уличные палатки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории рынка есть крытая часть и уличные палатки

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть те, кто торгует рядом с забором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть те, кто торгует рядом с забором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть те, кто торгует рядом с забором

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Часть товаров развешана прямо по стене у входа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть товаров развешана прямо по стене у входа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть товаров развешана прямо по стене у входа

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Посмотрим, что внутри | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрим, что внутри | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрим, что внутри

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Все довольно аккуратно, но людей мало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе довольно аккуратно, но людей мало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все довольно аккуратно, но людей мало

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Лавки завалены различными товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛавки завалены различными товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лавки завалены различными товарами

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Продавцы от скуки болтают с коллегами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродавцы от скуки болтают с коллегами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продавцы от скуки болтают с коллегами

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В основном на рынок приходят постоянные покупатели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном на рынок приходят постоянные покупатели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном на рынок приходят постоянные покупатели

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Иногда покупатели заказывают нужные продукты у продавцов заранее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИногда покупатели заказывают нужные продукты у продавцов заранее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда покупатели заказывают нужные продукты у продавцов заранее

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице прилавков меньше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улице прилавков меньше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице прилавков меньше

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В основном в уличных палатках торгуют одеждой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном в уличных палатках торгуют одеждой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном в уличных палатках торгуют одеждой

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Некоторые приходят лишь посмотреть на товары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые приходят лишь посмотреть на товары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые приходят лишь посмотреть на товары

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Продают разное: от пижам до пуховиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродают разное: от пижам до пуховиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продают разное: от пижам до пуховиков

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть и те, кто торгует продуктами прямо на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и те, кто торгует продуктами прямо на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и те, кто торгует продуктами прямо на улице

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Продавцы жалуются на состояние рынка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродавцы жалуются на состояние рынка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продавцы жалуются на состояние рынка

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Фасад местами осыпался | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФасад местами осыпался | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фасад местами осыпался

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Часть рынка спрятана за забором. Там проводят реконструкцию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть рынка спрятана за забором. Там проводят реконструкцию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть рынка спрятана за забором. Там проводят реконструкцию

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Также вы можете почитать другие наши тексты:

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рынок Торговля Предприниматель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
19 минут
Этим же горе-собственникам продали здание с "мужиками которые держат балкон" на проспекте Октября. И там запустение. Есть другие собственники кому продали здания и также ничего не делают. Здание на проспекте Октября дом 5 и вовсе без крыши, недалеко на углу того же проспекта и Республиканской тоже разрушается здание. А недавно проданное здание на углу Малой Пролетарской и Московского проспекта. Тоже запустение. Ждут поди когда совсем развалится. Под застройку.То же самое со зданием на Ушинского.Это здание где раньше военкомат был. А вель есть полномочия по изъятию здания. Но губер только щеки надувает и ничего не делает. Также как с горе-перевозчиками общественного транспорта питеравто и стартрансом которые только в лучшем случае половину рейсов выполняют. Гнать таких в шею с ярославской земли а рейсы снова разыграть.
Гость
57 минут
готовят под снос и строительство 18ти этажки ,, внизу будут магазины
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление