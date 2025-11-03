«Никаких перспектив»: чем живет проданный частнику рынок в Ярославле

Ранее мы публиковали фоторепортаж с Центрального рынка в Ярославле, который власти хотят продать в частные руки. Мнения предпринимателей по поводу этой идеи разделились.
Ленинский рынок в Ярославле уже несколько лет находится в частном владении. По словам некоторых предпринимателей и продавцов, дела с годами ухудшаются: покупателей стало меньше, требуется ремонт, часть территории уже долго огорожена забором.
«Ужасно. Все разрушили и ничего не делают. И скоро вообще все уйдут отсюда. Все сломали, предприниматели ушли, никого не привлекают, аренду бешеную задрали. И все, никаких перспектив, ничего не развивается. Лучше бы оставался муниципальным», — рассказала Лариса, работающая на Ленинском рынке 25 лет.
В этом фоторепортаже пройдемся по торговым рядам Ленинского рынка.
