«Никаких перспектив»: чем живет проданный частнику рынок в Ярославле

Как изнутри выглядит Ленинский рынок в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали фоторепортаж с Центрального рынка в Ярославле, который власти хотят продать в частные руки. Мнения предпринимателей по поводу этой идеи разделились.

Ленинский рынок в Ярославле уже несколько лет находится в частном владении. По словам некоторых предпринимателей и продавцов, дела с годами ухудшаются: покупателей стало меньше, требуется ремонт, часть территории уже долго огорожена забором.

«Ужасно. Все разрушили и ничего не делают. И скоро вообще все уйдут отсюда. Все сломали, предприниматели ушли, никого не привлекают, аренду бешеную задрали. И все, никаких перспектив, ничего не развивается. Лучше бы оставался муниципальным», — рассказала Лариса, работающая на Ленинском рынке 25 лет.

В этом фоторепортаже пройдемся по торговым рядам Ленинского рынка.

Рынок расположен на перекрестке улиц Чкалова и Белинского Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории рынка есть крытая часть и уличные палатки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть те, кто торгует рядом с забором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть товаров развешана прямо по стене у входа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрим, что внутри Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все довольно аккуратно, но людей мало Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лавки завалены различными товарами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продавцы от скуки болтают с коллегами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном на рынок приходят постоянные покупатели Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда покупатели заказывают нужные продукты у продавцов заранее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице прилавков меньше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном в уличных палатках торгуют одеждой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые приходят лишь посмотреть на товары Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продают разное: от пижам до пуховиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и те, кто торгует продуктами прямо на улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продавцы жалуются на состояние рынка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фасад местами осыпался Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть рынка спрятана за забором. Там проводят реконструкцию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также вы можете почитать другие наши тексты: