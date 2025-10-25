В центре тишь и котики, на окраине — бардак: как живет деревня Кузнечиха под Ярославлем

Как живут в деревне Кузнечиха под Ярославлем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не все ярославцы живут в черте города. Есть множество деревень, сел и частных секторов, привлекающих внимание. На выезде из города расположена деревня Кузнечиха, которая по размерам сопоставима с некоторыми районами Ярославля.

Название деревни отсылает к мастерам, которые здесь трудились. На сайте администрации Кузнечихинского сельского поселения сказано, что местные кузнецы славились своим ремеслом. На это так же намекают молот и подкова, изображенные на гербе.

Здесь есть школа, дом культуры, пункты выдачи маркетплейсов, несколько сетевых продуктовых, рестораны, несколько многоэтажек и десятки частных домов. Улицы наполнены спокойствием и котиками.

Хоть Кузнечиха и не является частью города, но это поселение, где живут тысячи ярославцев. В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы изучим сердце деревни, где раньше жили умелые кузнецы.

Находится деревня вдоль трассы Ярославль — Вологда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговых центров нет. На улицах есть сетевые магазины и ларьки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улицах не так много людей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные торгуют практически у въезда в деревню Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За газонами следят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что у жителей нет дел и они просто наслаждаются осенью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревня застраивается многоэтажками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под балконами местные устраивают огороды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видели когда-нибудь продуктовый магазин с башней? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с действующей церковью стоят руины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Кузнечихе много частных домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улицах — симпатичные котики Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пушистик ждет, когда ему купят чего-то вкусного Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Делиться он не собирается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, это самый яркий балкон деревни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

9 октября в Кузнечихе была распродажа кур и петухов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На краю деревни дорога в лес Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если в центре спокойно и чисто, то на окраине вообще никого нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дороги есть не везде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На окраине деревни достаточно грязно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU