В центре тишь и котики, на окраине — бардак: как живет деревня Кузнечиха под Ярославлем

Не все ярославцы живут в черте города. Есть множество деревень, сел и частных секторов, привлекающих внимание. На выезде из города расположена деревня Кузнечиха, которая по размерам сопоставима с некоторыми районами Ярославля.
Название деревни отсылает к мастерам, которые здесь трудились. На сайте администрации Кузнечихинского сельского поселения сказано, что местные кузнецы славились своим ремеслом. На это так же намекают молот и подкова, изображенные на гербе.
Здесь есть школа, дом культуры, пункты выдачи маркетплейсов, несколько сетевых продуктовых, рестораны, несколько многоэтажек и десятки частных домов. Улицы наполнены спокойствием и котиками.
Хоть Кузнечиха и не является частью города, но это поселение, где живут тысячи ярославцев. В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы изучим сердце деревни, где раньше жили умелые кузнецы.