НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

южн.

 748мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Гуляем по району-призраку
К нам едет «Ревизор»
Оштрафовали владельца «Мёда»
«Умные решения» в недвижимости
Раскупили все билеты на концерты Лазарева
Подготовить авто к холодам
Когда пройдет шествие Дедов Морозов
Бизнес по-женски
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Город У нас на районе Фоторепортаж В центре тишь и котики, на окраине — бардак: как живет деревня Кузнечиха под Ярославлем

В центре тишь и котики, на окраине — бардак: как живет деревня Кузнечиха под Ярославлем

Новый выпуск «У нас на районе»

293
Как живут в деревне Кузнечиха под Ярославлем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак живут в деревне Кузнечиха под Ярославлем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как живут в деревне Кузнечиха под Ярославлем

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Не все ярославцы живут в черте города. Есть множество деревень, сел и частных секторов, привлекающих внимание. На выезде из города расположена деревня Кузнечиха, которая по размерам сопоставима с некоторыми районами Ярославля.

Название деревни отсылает к мастерам, которые здесь трудились. На сайте администрации Кузнечихинского сельского поселения сказано, что местные кузнецы славились своим ремеслом. На это так же намекают молот и подкова, изображенные на гербе.

Здесь есть школа, дом культуры, пункты выдачи маркетплейсов, несколько сетевых продуктовых, рестораны, несколько многоэтажек и десятки частных домов. Улицы наполнены спокойствием и котиками.

Хоть Кузнечиха и не является частью города, но это поселение, где живут тысячи ярославцев. В новом выпуске рубрики «У нас на районе» мы изучим сердце деревни, где раньше жили умелые кузнецы.

Находится деревня вдоль трассы Ярославль&nbsp;— Вологда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаходится деревня вдоль трассы Ярославль&nbsp;— Вологда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Находится деревня вдоль трассы Ярославль — Вологда

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Торговых центров нет. На улицах есть сетевые магазины и ларьки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговых центров нет. На улицах есть сетевые магазины и ларьки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговых центров нет. На улицах есть сетевые магазины и ларьки

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На улицах не так много людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улицах не так много людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улицах не так много людей

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Местные торгуют практически у въезда в деревню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные торгуют практически у въезда в деревню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные торгуют практически у въезда в деревню

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
За газонами следят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа газонами следят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За газонами следят

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Кажется, что у жителей нет дел и они просто наслаждаются осенью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что у жителей нет дел и они просто наслаждаются осенью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что у жителей нет дел и они просто наслаждаются осенью

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Деревня застраивается многоэтажками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДеревня застраивается многоэтажками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревня застраивается многоэтажками

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Под балконами местные устраивают огороды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод балконами местные устраивают огороды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под балконами местные устраивают огороды

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Видели когда-нибудь продуктовый магазин с башней? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидели когда-нибудь продуктовый магазин с башней? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видели когда-нибудь продуктовый магазин с башней?

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Рядом с действующей церковью стоят руины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом с действующей церковью стоят руины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с действующей церковью стоят руины

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В Кузнечихе много частных домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Кузнечихе много частных домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Кузнечихе много частных домов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На улицах&nbsp;— симпатичные котики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улицах&nbsp;— симпатичные котики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улицах — симпатичные котики

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Пушистик ждет, когда ему купят чего-то вкусного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПушистик ждет, когда ему купят чего-то вкусного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пушистик ждет, когда ему купят чего-то вкусного

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Делиться он не собирается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДелиться он не собирается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Делиться он не собирается

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Наверное, это самый яркий балкон деревни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаверное, это самый яркий балкон деревни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, это самый яркий балкон деревни

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
9 октября в Кузнечихе была распродажа кур и петухов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU9 октября в Кузнечихе была распродажа кур и петухов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

9 октября в Кузнечихе была распродажа кур и петухов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На краю деревни дорога в лес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа краю деревни дорога в лес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На краю деревни дорога в лес

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Если в центре спокойно и чисто, то на окраине вообще никого нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли в центре спокойно и чисто, то на окраине вообще никого нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если в центре спокойно и чисто, то на окраине вообще никого нет

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Дороги есть не везде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДороги есть не везде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дороги есть не везде

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На окраине деревни достаточно грязно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа окраине деревни достаточно грязно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На окраине деревни достаточно грязно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо, зимой в гаражах комфортно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидимо, зимой в гаражах комфортно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо, зимой в гаражах комфортно

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

В рубрике «У нас на районе» мы изучаем районы Ярославля. В прошлых выпусках фотограф 76.RU показал, где начиналось Брагино, как живут возле речного порта и запутанные закоулки дворов-лабиринтов.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Деревня Загородная жизнь
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление