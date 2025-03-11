А вы бы смогли выбраться? Бродим по дворам-лабиринтам в спальном районе Ярославля

Испытывали вы чувство растерянности, когда попадали в чужой двор? Незнакомые закоулки и детские площадки вынуждают залезть в карты в телефоне. В Ярославле есть дворы, которые больше похожи на лабиринты.

На участке между Московским проспектом, улицами Калинина, Ньютона и Слепнева во многих домах есть арки. Местные здесь ходят уверенно, а вот если вы житель другого района, можете заблудиться. В новом выпуске рубрики «У нас на районе» изучаем дворы гигантских домов.