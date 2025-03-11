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Город У нас на районе фоторепортаж А вы бы смогли выбраться? Бродим по дворам-лабиринтам в спальном районе Ярославля

А вы бы смогли выбраться? Бродим по дворам-лабиринтам в спальном районе Ярославля

В этих дворах можно потеряться

11 комментариев
Показываем дворы Ярославля, в которых можно заблудиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем дворы Ярославля, в которых можно заблудиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем дворы Ярославля, в которых можно заблудиться

Источник:

Испытывали вы чувство растерянности, когда попадали в чужой двор? Незнакомые закоулки и детские площадки вынуждают залезть в карты в телефоне. В Ярославле есть дворы, которые больше похожи на лабиринты.

На участке между Московским проспектом, улицами Калинина, Ньютона и Слепнева во многих домах есть арки. Местные здесь ходят уверенно, а вот если вы житель другого района, можете заблудиться. В новом выпуске рубрики «У нас на районе» изучаем дворы гигантских домов.

Дом № 163 считается самым протяженным в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом № 163 считается самым протяженным в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом № 163 считается самым протяженным в Ярославле

Источник:
Чтобы не обходить «китайскую стену» в нескольких местах соорудили арки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧтобы не обходить «китайскую стену» в нескольких местах соорудили арки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы не обходить «китайскую стену» в нескольких местах соорудили арки

Источник:
В каждом дворе можно найти арку между домами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ каждом дворе можно найти арку между домами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В каждом дворе можно найти арку между домами

Источник:
С парковкой тут явно беда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС парковкой тут явно беда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С парковкой тут явно беда

Источник:
Многие дороги ведут в тупик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие дороги ведут в тупик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие дороги ведут в тупик

Источник:
Арки есть разных видов. Например, в виде трапеции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрки есть разных видов. Например, в виде трапеции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арки есть разных видов. Например, в виде трапеции

Источник:
А проходя через эту, лучше пригнуть голову | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА проходя через эту, лучше пригнуть голову | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А проходя через эту, лучше пригнуть голову

Источник:
Арки видны даже из других арок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрки видны даже из других арок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арки видны даже из других арок

Источник:
Если не знать улиц, то можно заблудиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли не знать улиц, то можно заблудиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если не знать улиц, то можно заблудиться

Источник:
Даже в самые темные дворы проникает свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже в самые темные дворы проникает свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже в самые темные дворы проникает свет

Источник:
Дома будто один большой лабиринт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДома будто один большой лабиринт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дома будто один большой лабиринт

Источник:
А вот и немного парковочных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и немного парковочных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и немного парковочных мест

Источник:
Кажется, что там не пройти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что там не пройти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что там не пройти

Источник:
А нет! Здесь арка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА нет! Здесь арка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А нет! Здесь арка

Источник:
Арки дотягиваются до второго этажа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрки дотягиваются до второго этажа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арки дотягиваются до второго этажа

Источник:
Спасибо, что есть знаки. С ними намного проще ездить по дворам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСпасибо, что есть знаки. С ними намного проще ездить по дворам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спасибо, что есть знаки. С ними намного проще ездить по дворам

Источник:
По арке взрослому и ребенку? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо арке взрослому и ребенку? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По арке взрослому и ребенку?

Источник:
Что же это вдалеке? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто же это вдалеке? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что же это вдалеке?

Источник:
Многие дворы состоят из одной дороги и подъездов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие дворы состоят из одной дороги и подъездов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие дворы состоят из одной дороги и подъездов

Источник:
Дом кажется бесконечным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом кажется бесконечным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом кажется бесконечным

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Двор Район Многоэтажки Спальный район Фоторепортаж
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Комментарии
11
Гость
13 часов
Займитесь делом
Гость
13 часов
С топографическим кретинизмом можно и в трех соснах заплутать.
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