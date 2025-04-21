Осветил города, придумал школьный предмет: какие инициативы ввел ярославский губернатор

Какими проектами запомнился Михаил Евраев Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU











21 апреля свой день рождения празднует губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В этом году ему исполняется 54 года. Бывший уфасовец возглавляет регион четвертый год: в 2021 году президент России Владимир Путин назначил его врио, а в 2022 году — он выиграл выборы как самовыдвиженец.

Традиционно желаем губернатору результативных решений накопившихся проблем и сохранения большой любви к Ярославской области!

Евраев родом из Ленинграда. После школы работал токарем. В начале 90-х получил первое экономическое образование, затем юридическое. До того, как стать губернатором, он работал на разных должностях в ФАС, был заместителя министра регионального развития Российской Федерации, а также заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В этот праздничный понедельник мы решили вспомнить самые запоминающиеся инициативы и нововведения, которые предложил для региона именинник. Многие жители сходу приведут в пример транспортную реформу с «Яавтобусами», которая задала новый тренд. Теперь у нас есть «Якоровы», «Якарты», «Якатки» и даже «Яхлеб». Или нашествие медведей по области. А что еще?

Архитектурная подсветка

За два года в регионе подсветили десятки объектов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С осени 2022 года в ночное время города Ярославской области буквально сияют. По поручению губернатора стали устанавливать архитектурную подсветку на разных объектах — от храмов и усадеб до мостов и спортивных центров. На инициативу ежегодно выделяют сотни миллионов рублей.

В Ярославской области огромное количество архитектурных шедевров, к которым необходимо привлечь внимание туристов. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Транспортная реформа

Область «захватил» желтый транспорт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











1 апреля 2023 года ярославские власти провели транспортную реформу. На дорогах появились новые желтые автобусы, троллейбусы, электробусы и даже трамваи. В регион пришли новые перевозчики. Часть маршрутов на фоне реформы изменили, транспорт обновили, в салонах отменили наличную оплату, ввели новые приложения для отслеживания маршрутов.

Правда, не все шло гладко: в мае 2023 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в Ярославле задержали главу тогда еще дептранса Татьяну Черемных, директора «Организатора перевозок Ярославской области» Илью Прокопьева, его заместителя Олега Ивановского. Одновременно в Москве по этому же делу задержали московского топ-менеджера Александра Советникова. Его подозревают в передаче взятки в особо крупном размере.

Запрет плевков

В области по предложению губернатора ввели ограничения на плевки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Одна из самых запоминающихся инициатив Михаила Евраева — запрет плевков в общественных местах. Штраф — 1500 рублей, за повторное нарушение в течение года — 3000 рублей. Административную ответственность за плевки ввели в регионе с сентября 2023 года.

Мы хотим, чтобы у нас было чисто, или нет? Если мы себя уважаем и считаем столицей Золотого кольца, то и правила поведения должны быть соответствующими. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

К общественным в данном случае отнесли места массового пребывания и отдыха граждан:

улицы, площади, скверы, парки, дворы, детские площадки, пляжи;

места общего пользования многоквартирных домов: лифты, подъезды, лестничные площадки;

помещения и территории, предназначенные для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий.

Шахматы в школах

В Ярославской области шахматы внесли в школьное расписание Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Михаил Евраев поспособствовал и появлению нового предмета в школах. Теперь ярославские школьники на уроках изучают шахматы. Для нового предмета закупили почти пять тысяч деревянных шахматных досок и еще свыше трехсот виниловых наборов.

Все знают о том, как положительно влияют шахматы на развитие логики, аналитических и даже творческих способностей. Но главное, что игра нравится детям. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Предмет был введен 1 сентября 2023 года. Курс по шахматам рассчитан для детей с 1-го по 4-й класс. На занятия выделили по одному часу для первоклашек, по два часа — во 2–4-х классах. В течение учебного года также проводятся шахматные фестивали, мастер-классы, конкурсы и турниры. Разработкой программы курса «Шахматы в школе» занимался ярославский Институт развития образования.

Объединение школ

В Ярославле объединили несколько школ и детских садов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И еще одна идея из этой сферы, реализованная в годы управления Евраева областью, — создание образовательных комплексов. Масштабные преобразования за счет объединения школ и детских садов начались осенью 2024 года. Оптимизация затронула образовательные учреждения Ярославля, Рыбинска и Переславля-Залесского.

Централизация ресурсов открывает новые возможности для самих школ и коллективов. И главная из них — повышение заработной платы. Не должны нянечки в детских садах работать за 20 тысяч рублей. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Школы и детские сады стали реорганизовывать под одно управление. Так, по словам властей, удастся поднять зарплаты младшим воспитателям и обслуживающему персоналу.

Изначально жители выступили против инициативы, были пикеты и собрания. Однако в итоге процесс объединения завершился за несколько месяцев.

Электронная система в медицине

Теперь ко врачу можно записаться через обращение в call-центр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За эти четыре года также претерпела изменения сфера медицины. Сначала с 1 июня 2023 года в Ярославской области начала работать единая электронная регистратура, а с 13 февраля 2025 года в медучреждениях ввели единую электронную систему. Как объяснили власти, такая база позволит врачам оперативно получать данные, видеть анализы и исследования, быстрее оказывать необходимую помощь. Пациенты смогут лечиться в разных больницах и не собирать для каждой отдельный комплект справок.

Теперь все карты имеют отсканированный электронный аналог. А для записи к врачу вместо звонка в свою поликлинику нужно обращаться в единый call-центр по номеру 122. По этому же телефону можно вызвать специалиста на дом. При отсутствии свободных явок в своей поликлинике пациенту на выбор предлагают те больницы, где они есть.

Записаться к терапевту или иному врачу, к которому не требуется направление, можно по телефону через Госуслуги, региональный портал «Интермед 76», кол-центр медицинских учреждений региона по номеру 122, в чат-боте «Яр122» и в регистратуре поликлиники.

Оплата диспансеризации

За прохождение диспансеризации можно получить деньги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 1 апреля 2024 года в поликлиниках Ярославской области платят горожанам за прохождение диспансеризации. Пациенты, прошедшие медосмотр, получают сертификаты на 500 рублей на оплату услуг в больницах. Средства выделяются из фонда медицинского страхования.

Такие льготные условия предоставляют 17 районных больниц и ряд учреждений Ярославля и Рыбинска, в том числе Центральная городская больница, больницы № 2, 9, 3, больница им. Семашко, Рыбинская больница № 1, больница им. Пирогова, городская поликлиника № 3 им. Семашко

Продажа объектов

В Ярославле у собственников изъяли уникальный «Дом со штурвалом» Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Михаил Евраев на посту губернатора Ярославской области серьезно взялся за «бесхозную» недвижимость. С 2024 года в регионе объявлена масштабная распродажа областного имущества, на торги выставляют производства, гостиницы, исторические постройки и другое.

Кроме того, глава региона попросил уделять повышенное внимание объектам культурного наследия. Здания в плохом состоянии стали через суд отбирать у нерадивых собственников и продавать другим. Это делают для того, чтобы новые владельцы могли инвестировать в развитие объектов и создание рабочих мест. Предварительно, продажа может пополнить областной бюджет не менее 1,7 миллиарда рублей.

Муниципальная реформа

Муниципальная реформа направлена на изменения системы местного самоуправления Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В период работы Михаила Евраева Ярославскую область поделили на 19 округов, в регионе прошла муниципальная реформа. Она была направлена на создание округов со своими главами. У муниципальных округов теперь общий бюджет, имущество, общая система закупок, единые правила благоустройства и другие регламенты. Из 96 различных муниципальных образований создали 17 муниципальных округов и 2 городских, а именно Ярославль и Рыбинск, их не стали объединять с районами.

Переславль-Залесский получил статус муниципального округа. Городские поселения Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Пречистое, Пошехонье, Ростов, Тутаев, Углич, Лесная Поляна вместе с сельскими поселениями своего района вошли в муниципальные округа. У них не будет отдельных глав.

Двухуровневая система местного самоуправления была заменена на одноуровневую.

Пешеходный центр

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В 2022 году Михаил Евраев также озвучил идею создания пешеходного центра в Ярославле:

«Думаю, не ошибусь, если назову улицу Кирова самой любимой у ярославцев и гостей города. Мы задумались, можем ли сделать такими же соседние улицы <…> и создать единое пешеходное пространство. Сегодня эти улицы больше похожи на узкие проезды с неудобными тротуарами и большой парковкой, где тем не менее крайне сложно найти свободное место», — говорил глава региона.

По задумке, в городе закроют для автомобилистов несколько улиц. Изначально были упомянуты только три: Депутатская, Нахимсона и Андропова. Осенью 2023 года власти представили новый проект. Там было показано уже более масштабное благоустройство.

В марте 2024 года в мэрии опубликовали эскизы реконструкции. Цель работ — создание пешеходного пространства, обеспечение комфортных условий для передвижения и отдыха пешеходов. Благоустройство центральной части города может привести к изменению транспортной схемы.

Данная идея пока находится на стадии подготовки. Реконструкцию планируют начать в 2025 году.