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Город «Уничтожено несколько секторов»: в Ярославле из-за пала травы сгорели могилы на кладбище

«Уничтожено несколько секторов»: в Ярославле из-за пала травы сгорели могилы на кладбище

В мэрии прокомментировали ЧП

3 509
13 комментариев
В мэрии назвали предварительную причину пожара на кладбище в Ярославле | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области, «Жесть Ярославль» / TelegramВ мэрии назвали предварительную причину пожара на кладбище в Ярославле | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области, «Жесть Ярославль» / Telegram

В мэрии назвали предварительную причину пожара на кладбище в Ярославле

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области, «Жесть Ярославль» / Telegram

Ярославцы просят губернатора Ярославской области обратить внимание на сгоревшие сектора на Осташинском кладбище. О проблеме написала Татьяна Кутырова на странице Михаила Евраева во «Вконтакте».

«Подождите… А кладбище Осташинское горело, уничтожено несколько секторов!!! С этим что делать? Выплаты на восстановление памятников, могил, оград?» — поинтересовалась Татьяна.

Напомним, Осташинское кладбище в Дзержинском районе загорелось 4 апреля. В пресс-службе мэрии сообщили, что после пожара было написано заявление в РУВД.

Как уточнили в департаменте городского хозяйства Ярославля, по факту пожара проводится проверка, по предварительным данным это был поджог.

«На территории кладбища „Осташинское“ произошло возгорание в секторах № 55, 56, 14П. По факту возгорания МКУ „Служба городских кладбищ“ города Ярославля подано заявление в полицию с целью выявления виновных лиц», — сообщили в департаменте городского хозяйства.

Глава региона Михаил Евраев ранее просил ускорить работы по опашке округов на фоне усилившихся природных пожаров. В минувшие выходные пламя после пала травы перешло с поля на дорогу в районе Норского.

«На оперативном совещании поручил главам всех округов завершить работы по опашке. Полностью закончена работа в Даниловском, Переславль-Залесском, Пошехонском и Рыбинском округах, а также в Ярославле», — сообщил губернатор Ярославской области в «Вконтакте».

Помимо Осташинского кладбища, в начале месяца горели могилы на Игнатовском погосте.

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Комментарии
13
Гость
6 часов
Траву косить надо вовремя ещё осенью, чтобы весной не поджигали. МКУ и есть главный виновник. Не содержит кладбище должным образом.
Гость
6 часов
В мэрии Ярославле сообщили, кто понесет наказание... Так кто??? Тема поджигателей не раскрыта
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