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Город Спецоперация на Украине В Ярославской области расширят меры поддержки семей участников СВО: что добавят

В Ярославской области расширят меры поддержки семей участников СВО: что добавят

Об этом рассказали власти региона

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3 комментария
В Ярославской области расширят меры поддержки СВО | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославской области расширят меры поддержки СВО | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославской области расширят меры поддержки СВО

Источник:

В Ярославской области расширят меры поддержки семей участников СВО. Об этом 4 февраля сообщили власти региона. Вопрос был рассмотрен на заседании областной думы по социальной, демографической политике, труду и занятости.

Первое изменение предусматривает предоставление детям участников СВО бесплатных путевок в дневные лагеря и в лагеря с круглосуточным пребыванием.

— Данная мера у нас действовала 2022 года. Но до сих пор эти дети попадали под категорию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Теперь мы выделяем их в отдельную категорию, — пояснила начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова на заседании комитета думы.

Также за детьми участников СВО сохранят право на освобождение от оплаты за садик и питание в школах, если участник СВО был призван на военную службу по мобилизации и стал инвалидом из-за военной травмы.

Кроме того многодетные семьи смогут продолжать получать все положенные им меры соцподдержки, если один или нескольких детей из этой семьи в возрасте от 18 до 23 лет погибли на СВО. Рассчитывать на получение льгот такие семьи смогут до достижения младшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его обучения.

Предполагается, что на указанные меры соцподдержки из бюджета области в 2025 году будет дополнительно выделено 2,2 млн. рублей.

Окончательное решение по данным вопросам депутаты примут на заседании думы 11 февраля.

Напомним, ранее мы публиковали список мер соцподдержки участникам СВО и их семьям. В сентябре 2024 года в Ярославской области повысили единовременную выплату добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России для службы в зоне спецоперации. Теперь она составляет 1 миллион 100 тысяч рублей. В Ярославле выплата еще больше — 1 миллион 150 тысяч рублей. В 2024 году в регионе расширяли льготы для семей участников спецоперации. Военные получили право на участки земли от государства.

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Комментарии
3
Гость
29 минут
А власти не хотят пенсионерам, и инвалидам предоставить льготы и меры поддержки????
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