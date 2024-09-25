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Город Спецоперация на Украине Свыше миллиона: в Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам, отправляющимся на СВО

Свыше миллиона: в Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам, отправляющимся на СВО

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

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1 комментарий

В Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам

В Ярославской области увеличили единовременную выплату добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России для службы в зоне спецоперации. Теперь она будет составлять 1 миллион 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 25 сентября.

— Уровень поддержки наших ребят крайне высокий. Мы выплачиваем 910 тысяч рублей [в качестве] единовременной выплаты контрактникам. Приняли решение увеличить эту сумму. С сегодняшнего дня у нас будет 1 миллион 100 тысяч рублей выплата контрактникам, — рассказал глава региона.

Ранее единовременная выплата добровольцам составляла 1 миллион 10 тысяч рублей.

— С увеличением федеральной выплаты, единовременная выплата для подписавших контракт в Ярославле составит 1 010 000 рублей: 400 тысяч из федерального бюджета, 410 тысяч из областного бюджета и 200 тысяч от города Ярославля. Кроме того, за привлечение добровольцев на военную службу по контракту будут выплачивать 100 тысяч рублей, — сообщали в мэрии Ярославля 24 сентября.

Напомним, указ о повышении суммы федеральной поддержки 31 июля 2024 года подписал президент России Владимир Путин. Одновременно глава государства рекомендовал руководителям регионов страны установить свою выплату в размере не менее 400 тысяч рублей.

Как уточнили в правительстве Ярославской области 25 сентября 2024 года, с начала спецоперации из регионального бюджета на меры поддержки контрактников и их семей, гуманитарную помощь было направлено около 2 миллиардов рублей

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Комментарии
1
Гость
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