НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 762мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Увеличили выплату бойцам СВО
Задержали рейс в Ярославль
Судьба бывшего завода
Сотовая вышка рядом с домами
Студенты замерзли
Что светилось в Ярославле
Незаконная стройка в парке
Крамской и Репин завели соцсети
Нашли тело молодого полицейского
Задерживают ремонт лицея
Город Спецоперация на Украине Свыше миллиона: в Ярославле увеличили разовую выплату контрактникам, отправляющимся на СВО

Свыше миллиона: в Ярославле увеличили разовую выплату контрактникам, отправляющимся на СВО

Сколько она теперь составляет

504
7 комментариев

В Ярославле увеличили разову выплату контрактникам

В Ярославле увеличили единовременную выплату добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России для службы в зоне спецоперации. Теперь она будет составлять 1 миллион 150 тысяч рублей.

— С увеличением федеральной выплаты единовременная выплата для подписавших контракт в Ярославле составит 1 150 000 рублей. Кроме того, за привлечение добровольцев на военную службу по контракту будут выплачивать 100 тысяч рублей, — написали в соцсетях мэрии Ярославля 8 ноября, ссылаясь на решение губернатора Михаила Евраева.

Напомним, что по Ярославской области единовременная выплата добровольцам составляет 1 миллион 100 тысяч рублей. До этого размера ее повысили 25 сентября 2024 года.

Указ о повышении суммы федеральной поддержки 31 июля 2024 года подписал президент России Владимир Путин. Одновременно глава государства рекомендовал руководителям регионов страны установить свою выплату в размере не менее 400 тысяч рублей.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, с начала СВО из регионального бюджета на меры поддержки контрактников и их семей, а также гуманитарную помощь было направлено около 2 миллиардов рублей.

ПО ТЕМЕ
СВО Контракт Доброволец Выплата
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
58 минут
Торопитесь отдавать долг, вдруг Трамп всё прикроет, где ещё заработаете??
Гость
49 минут
Не так уж и много принимая во вниманием резко выросший уровень зарплат в Ярославле. Подняли хотя бы до 5 000 000...6 000 000 р. Всё равно, с учётом разгоняющейся инфляции, через 1 - 2 года эта сумма будет равна среднемесячной зарплате.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление