Свыше миллиона: в Ярославле увеличили разовую выплату контрактникам, отправляющимся на СВО

В Ярославле увеличили разову выплату контрактникам Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В Ярославле увеличили единовременную выплату добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России для службы в зоне спецоперации. Теперь она будет составлять 1 миллион 150 тысяч рублей.

— С увеличением федеральной выплаты единовременная выплата для подписавших контракт в Ярославле составит 1 150 000 рублей. Кроме того, за привлечение добровольцев на военную службу по контракту будут выплачивать 100 тысяч рублей, — написали в соцсетях мэрии Ярославля 8 ноября, ссылаясь на решение губернатора Михаила Евраева.

Напомним, что по Ярославской области единовременная выплата добровольцам составляет 1 миллион 100 тысяч рублей. До этого размера ее повысили 25 сентября 2024 года.

Указ о повышении суммы федеральной поддержки 31 июля 2024 года подписал президент России Владимир Путин. Одновременно глава государства рекомендовал руководителям регионов страны установить свою выплату в размере не менее 400 тысяч рублей.