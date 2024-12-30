Удивите своих подписчиков! Топ-5 локаций в Ярославле для новогодней фотосессии

Места для новогодней фотосессии в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гирлянда с теплым светом, елка и разноцветные шары на ней. Казалось бы, большего и не надо для создания новогоднего настроения.

В этом материале собрали топ мест в Ярославле, где можно насладиться праздничным духом и сделать атмосферные кадры.

Локации для зимней фотосессии

В Казармах стоит высокая елка, а на ее верхушке — красная звезда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мы решили собрать несколько мест для новогодней фотосессии. Но чтобы было интереснее, разработали мини-маршрут для прогулки. Совместим приятное с полезным, как говорится.

Начать наш путь предлагаем с улицы Свободы. Во дворе Вознесенских казарм стоит наряженная елка, а в отдалении от нее развешаны теплые гирлянды. Самое то для тематической съемки.

Пока в округе нет людей, ловим момент и позируем у елки. На ней висят большие стеклянные шары. Не стесняемся «подурачиться» на фото. Можно поймать пару кадров прямо в елочную игрушку. Выглядит смешно и необычно.

Тест на внимательность: заметили фотографа на фото? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы разнообразить фото у елки, у нас есть лайфках. Если дома завалялся фонарь или специальная лампа для съемки, захватите с собой на фотопрогулку по городу. Установите свет между веток елки и встаньте напротив. Так и макияж будет сиять, и эффект интереснее получится. Оцените результат на фото ниже.

Не забудьте под елочкой загадать желание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь же у елки установлена готовая фотозона. Представляем, что мы принцессы и позируем, сидя в карете.

И в карете тоже можно загадать желание (уже другое) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Не стесняемся позировать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стог сена, бублики, самовар

Во дворе Вознесенских казарм мы сфотографировались. Идем дальше. Следующая наша локация — ресторан «Закрома» на Свободы, 42. В беседке, где в летнее время располагались столы для гостей, сейчас обустроена фотозона. Туда может зайти любой желающий.

Здесь всё украшено в зелено-красных цветах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Атмосферно, будто у бабушки дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стена из гирлянд

Не засиживаемся в удобном кресле-качалке. Потуже завязываем шарф и продолжаем нашу фотопрогулку. До следующей локации идти пять минут. Мы направляемся к бару «Дудки» на Собинова, 33.

В этом году всё здание заведения украсили гирляндами. Желтые огоньки видны издалека.

Встаем на фоне гирлянды. Теплый свет только дополняет атмосферу снимков. Чтобы разнообразить кадры, делаем вид, что руки замерзли и мы их греем.

На фотопрогулку лучше одеться теплее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не боимся экспериментировать с позированием на фото. Делаем вид, что что-то увидели на другой стороне улицы. Или подбрасываем шарф. Меньше серьезности и больше креатива. Так кадры получатся живее.

Где сфотографироваться на Советской площади

Ежегодно на Советской площади устанавливают фотозону с номером Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ну куда без Советской площади! Здесь установлен каток, палатки с новогодними пряностями и сцена, с которой по всей улице проносятся праздничные песни.

Но мы проходим стороной все привычные локации в поисках оригинального места.

Дурачимся и позируем в фотозоне, которую предлагает нам город Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За катком со стороны Демидовского сквера находим, казалось бы, самую обычную скамейку, за ней — фонарь и елки. Вокруг сугробы, поэтому люди не доходят сюда.

Снег и вьюга не страшны на пути к красивым фотокарточкам. Садимся на спинку скамейки, сверху фонари, а позади — ели. Что может быть романтичнее и праздничнее такой картины.

Улица, скамейка, фонарь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU