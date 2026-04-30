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Семья Мнение «Надо было парней рожать». Крик души мамы девочки-подростка

«Надо было парней рожать». Крик души мамы девочки-подростка

И советы, как уберечь дочь от необдуманных поступков

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У Нины две дочери, и ей есть о чем рассказать | Источник: ninell_red / T.meУ Нины две дочери, и ей есть о чем рассказать | Источник: ninell_red / T.me

У Нины две дочери, и ей есть о чем рассказать

Источник:

ninell_red / T.me

Когда дети взрослеют, первыми это ощущают их матери: к беспорядку и капризам добавляются частые смены настроения и чересчур смелые идеи. Как находить общий язык с дочерью-подростком в такие моменты, в своей колонке на Е1.RU рассказывает блогер Нина Жабреева. Она уверена: мамам девочек достаются куда более серьезные испытания, чем мамам мальчиков.

Нина ЖабрееваНина Жабреева
Нина Жабреева

блогер и мама двоих детей

Личный сайт

Мамы мальчиков-подростков, у вас вообще какие-то проблемы с ними существуют? Я слышала, как мамочки говорят, что их задача — чтобы мальчик просто выжил, когда он до подросткового возраста где-то лазит, ползает и прочее. Так вот, у мам девочек-подростков задача посложнее: чтобы они себя не испортили в этом возрасте до такой степени, о которой потом будут жалеть всю свою жизнь.

Ну серьезно. Ваш сыночек-присыночек когда-нибудь просыпался со словами: «Мам, я хочу себе сегодня выщипать брови»? А ты сидишь и думаешь: «Я тебя вроде не роняла нигде головой. Ты чё опять придумала?» И потом ты часами сидишь и объясняешь, что не надо так делать. Это очень плохое решение: «Посмотри на Ариелу Джигановну, что она натворила. Тебя ждет то же самое».

Или вот еще: я потратила три месяца на объяснение, что не надо делать себе рваную стрижку и краситься в синий цвет. Три месяца дочь ходила за мной и показывала фотографии того, как она хочет выглядеть, как это модно, как это красиво.

В этом видео Нина Жабреева поделилась историями из жизни мамы-подростка

Источник:

ninell_red / T.me

Следующая стадия: дочь решила покраситься в красный цвет. С этой идеей она очень долго ходила за мной. В итоге я купила ей недорогой тоник, такой зеленый, который знают все. Она выкрасила волосы в этот ядовитый малиново-красно-бордовый цвет и довольная проходила месяц.

Через пару недель после того как ушла идея короткой рваной стрижки, она пришла ко мне со словами: «Как мне отрастить волосы на 15 сантиметров за неделю?» Я бы тоже хотела знать такой рецепт, но его, моя милая, не существует.

Молчу про свою косметику — я ее просто прячу, потому что если сейчас не спрятать, например маску для лица, то к вечеру ее может не стать. Если компактной пудрой я пользуюсь чуть ли не год, то у нее она уходит за три недели, потому что красятся девочки-подростки каждый день на все деньги.

Еще моя дочь, наверное, думает, что я миллионер, потому что каждый выход с ней мне обходится раза в три дороже, нежели я бы пошла куда-то одна. Надо было парней рожать. А какие у вас существуют проблемы с вашими подростками? Поделитесь в комментариях!

Кому сложнее жить?

Мамам девочек
Мамам мальчиков
Пол ребенка не имеет значения
Свое мнение напишу в комментариях

Впрочем, родителям мальчиков есть что ответить. Почитайте колонку молодой мамы о том, как она воспитывает малыша вопреки гендерным шаблонам (разрешает ему плакать и играть с куклами).

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Нина ЖабрееваНина Жабреева
Нина Жабреева
Блогер
Дочь Мама Проблема Подросток Красота Воспитание
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Комментарии
10
Гость
5 мая, 12:04
Ерунду пишете! Вы спросите лучше что сейчас чувствуют матери сыновей!!!
Гость
5 мая, 09:40
Ну какая то она неумная, ну хочет в синий и рваную стрижку, ну купи парик, они сейчас хорошего качества, пусть перебесится, брови выщипать да ради бога, они отрастут, как и волосы, а вот эти вот запреты до добра не доводят
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Гость
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