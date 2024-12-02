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Семья Отец года: Петросян выселяет дочь из квартиры — она встала на сторону Елены Степаненко

Отец года: Петросян выселяет дочь из квартиры — она встала на сторону Елены Степаненко

Викторина долгое время живет в США

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7 комментариев

Евгений Петросян подал в суд на свою старшую дочь и требует выписать ее из квартиры

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Под занавес Года семьи стало известно, что юморист Евгений Петросян требует выписать свою старшую дочь Викторину из московской квартиры. Чтобы аннулировать ее право на пользование жильем, артист подал на женщину в суд.

По информации Mash, речь идет о квартире на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра — ту самую, что юморист делил еще со своей бывшей женой Еленой Степаненко после развода.

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Судя по карточке с сайта Мосгорсуда, Петросян обратился в суд еще 12 ноября. Но тогда в нем нашли ошибки, и теперь юморист работает над исправлением.

Стоимость квартиры, которая стала яблоком раздора между артистом и его 56-летней дочерью, оценивается в 20 млн рублей.

Викторина Петросян появилась на свет в 1968 году, в первом браке юмориста с балериной Беллой Кригер, которая погибла в автомобильной аварии. Хотя женщина уже долгое время живет в США и не отсвечивает в российских СМИ, несколько лет назад она стала чаще появляться в информационном поле. Причиной стал громкий развод Петросяна с Еленой Степаненко и его брак с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Тогда Викторина открыто поддержала мачеху и не приняла новую избранницу отца.

В 2022 году Татьяна Брухунова рассказала, что сатирик не общается со своей старшей дочерью.

— К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет, — отметила молодая жена Петросяна.

В марте 2024 года стало известно, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родилась дочь.

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Позже выяснилось, что младшая дочь Петросяна появилась на свет в октябре 2023 года. Девочку назвали редким именем Матильда. Также в 2020 году в браке с Брухуновой у артиста родился сын, которого назвали Ваганом в честь отца Евгения Петросяна — Вагана Межлумовича.

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Комментарии
7
Гость
1 час
У артистов все дети долгое время живут в Штатах…да и не только у них. Скоморохи живут лучше, чем граждане.
Гость
53 минуты
Бедная Татьяна Брухунова, никак не помрет старикан.... Что-то песня вспомнилась "и я подумала, а почему бы нет, помаюсь год а там - богатое наследство..." Детей родила - молодец, они при любом раскладе - наследники.
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