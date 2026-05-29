В Ярославле образовательные комплексы станут автономными: что это значит

В Ярославле некоторые образовательные комплексы станут автономными учреждениями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле бюджетные образовательные комплексы станут автономными учреждениями. Соответствующие постановления 15 мая подписал мэр города Артем Молчанов. Изменения коснутся пока двух организаций — «Образовательного комплекса Гимназия № 2» и «Образовательного комплекса № 18».

В мэрии порталу 76.RU пояснили, что с инициативой о преобразованиях вышли руководители этих образовательных комплексов. Изменения, по мнению властей, должны способствовать развитию в учреждениях образовательной инфраструктуры, повышению качества предоставляемых услуг, снижению зависимости от бюджетного финансирования.

«Автономный статус дает учреждению больше инструментов для гибкого финансового управления и развития за счет внебюджетной деятельности, тогда как муниципальные (бюджетные) учреждения действуют в более жестких рамках бюджетного законодательства и контроля со стороны учредителя», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти видят в решении только плюсы. По их мнению, изменение типа учреждения позволит расширить спектр дополнительных платных услуг. А за счет полученных средств совершенствовать учебно‑материальную базу, активно заниматься разработкой и внедрением цифровых образовательных ресурсов и учебно‑методических материалов, что соответствует современным трендам и повысит доступность обучения. Также ожидается формирование конкурентной среды в образовательной сфере, благодаря чему произойдет повышение качества. Кроме того, власти рассчитывают, что результатом изменений станет рост зарплат сотрудников.

В мэрии сообщили, что сейчас возможность аналогичных изменений прорабатывается еще для двух образовательных комплексов — № 4 и № 14.

«Реализация этих мер призвана создать устойчивую модель развития образовательных учреждений, сочетающую высокое качество обучения с финансовой эффективностью и адаптивностью к современным вызовам», — добавили власти.

Что такое автономное учреждение Узнать По закону РФ, автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта и иных сферах. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В отличие от них бюджетные учреждения без согласия собственника не вправе, например, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, недвижимым имуществом.

Напомним, в 2024 году в Ярославле началось массовое объединение школ и садиков в единые образовательные комплексы с один руководителем. Власти объясняли, что главная цель реорганизации — повышение качества обучения и эффективности управления. В рамках комплексов была централизована работа административного персонала, произошло объединение финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов. Всё о реорганизации в сфере образования мы собрали в сюжете «Оптимизация школ».