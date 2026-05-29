НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 743мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Пожар после атаки БПЛА
Афиша на День города
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Концерты звезд
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто может стать тренером «Локомотива»
Новый офисный центр
Застройка у третьего моста
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Образование Оптимизация школ В Ярославле образовательные комплексы станут автономными: что это значит

В Ярославле образовательные комплексы станут автономными: что это значит

Власти пояснили, для чего нужны изменения

390
В Ярославле некоторые образовательные комплексы станут автономными учреждениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле некоторые образовательные комплексы станут автономными учреждениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле некоторые образовательные комплексы станут автономными учреждениями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле бюджетные образовательные комплексы станут автономными учреждениями. Соответствующие постановления 15 мая подписал мэр города Артем Молчанов. Изменения коснутся пока двух организаций — «Образовательного комплекса Гимназия № 2» и «Образовательного комплекса № 18».

В мэрии порталу 76.RU пояснили, что с инициативой о преобразованиях вышли руководители этих образовательных комплексов. Изменения, по мнению властей, должны способствовать развитию в учреждениях образовательной инфраструктуры, повышению качества предоставляемых услуг, снижению зависимости от бюджетного финансирования.

«Автономный статус дает учреждению больше инструментов для гибкого финансового управления и развития за счет внебюджетной деятельности, тогда как муниципальные (бюджетные) учреждения действуют в более жестких рамках бюджетного законодательства и контроля со стороны учредителя», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти видят в решении только плюсы. По их мнению, изменение типа учреждения позволит расширить спектр дополнительных платных услуг. А за счет полученных средств совершенствовать учебно‑материальную базу, активно заниматься разработкой и внедрением цифровых образовательных ресурсов и учебно‑методических материалов, что соответствует современным трендам и повысит доступность обучения. Также ожидается формирование конкурентной среды в образовательной сфере, благодаря чему произойдет повышение качества. Кроме того, власти рассчитывают, что результатом изменений станет рост зарплат сотрудников.

В мэрии сообщили, что сейчас возможность аналогичных изменений прорабатывается еще для двух образовательных комплексов — № 4 и № 14.

«Реализация этих мер призвана создать устойчивую модель развития образовательных учреждений, сочетающую высокое качество обучения с финансовой эффективностью и адаптивностью к современным вызовам», — добавили власти.

Что такое автономное учреждение

По закону РФ, автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта и иных сферах. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В отличие от них бюджетные учреждения без согласия собственника не вправе, например, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, недвижимым имуществом.

Напомним, в 2024 году в Ярославле началось массовое объединение школ и садиков в единые образовательные комплексы с один руководителем. Власти объясняли, что главная цель реорганизации — повышение качества обучения и эффективности управления. В рамках комплексов была централизована работа административного персонала, произошло объединение финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов. Всё о реорганизации в сфере образования мы собрали в сюжете «Оптимизация школ».

А вы считаете правильным это решение?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
У меня особое мнение, напишу его в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Школа Образовательный комплекс Изменение Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
37 минут
В бюджете области заканчиваются деньги на бесплатное образование. Решили что школы сами должны зарабатывать. Дожились...
Гость
31 минута
Хоккеисты «Локомотива» за сезон "заработали" миллиард. На образование денег нет.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем