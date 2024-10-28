«Особенность русских регионов»: почему в Ярославской области умирает больше людей, чем рождается

В Ярославской области умирает больше людей, чем рождается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Население Ярославской области сокращается с каждым годом. Тревожная тенденция: уже в течение нескольких лет в регионе умирает больше людей, чем рождается. Специалисты в один голос говорят: это проблема не одного региона, а всей России.

Почему так вышло, и чем грозит в будущем? Разобрались в демографическом вопросе с экспертами.

Демографическая проблема в России

По данным, опубликованным на сайте Росстата, за семь лет население Ярославской области сократилось больше, чем на 64 тысячи человек. Например, в 2017 году в регионе проживали 1 миллион 255 тысяч 397 человек , в 2018 — 1 миллион 247 тысяч 850 человек. Годом позже население вновь сократилось до 1 миллиона 239 тысяч 717 человек. В 2020 показатель вновь опустился — до 1 миллиона 228 тысяч 638 человек. В 2021 году население сократилось до 1 миллиона 213 тысяч 650 человек, в 2022 до 1 миллион 200 тысяч 121 человека. По показателям прошедшего 2023 года, в Ярославской области проживают 1 миллион 191 тысяча 81 человек .

При этом смертность в регионе в последние три года почти вдвое выше показателей по рождаемости. В 2022 году в Ярославской области родилось 9365 детей. А умерло 19 503 человека. В 2023 году на свет появились 9026 ярославцев. Скончались 17 723 жителя региона. В первом полугодии 2024 года тенденция на снижение численности населения сохранилась. За шесть месяцев в Ярославской области родилось 4950 человек, в то время как умерли 10 919.

Население Ярославской области в последние три года сокращается Источник: Серафима Пантыкина / Сеть Городских порталов











По словам экспертов, проблема сокращения населения актуальна не только для Ярославской области.

— Это особенность в основном русских регионов. Высокую рождаемость сейчас мы видим только в Чечне, Дагестане, Тыве. А в Ярославской области ситуация усугубляется еще и близостью Москвы, куда уезжает очень много молодежи. Конечно, Ярославская область не так близко, как Калуга, или Тверь. Но всё равно подобная ситуация характерна для Центрального федерального округа, в котором очень сильно влияние крупной городской культуры Москвы и отъезд туда молодежи. Поступление в вузы, трудоустройство, — рассказал демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.

Дело в том, что русское население России в своем большинстве не сохранило национальную культуру, для которой как раз была характерна высокая рождаемость. Сергей Чесноков демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа РФ»

По словам эксперта, в России высокая рождаемость была нормой до революции 1917 года. В семьях было по семь-десять детей.

— Но постепенно русское население урбанизировалось и стало носителем крупно-городской культуры, в которой ориентирование идет на откладывание рождения детей, вступления в брак, — рассказал Сергей Чесноков.

«Социальный кризис усугубляет демографический»

По мнению эксперта, еще одной проблемой является то, что Ярославская область не полностью отошла от развала 90-х. Не все готовы строить семью в существующих условиях:

— Всё-таки, еще социальная ситуация в Ярославской области не самая располагающая в плане работы, экономического подъема. Хоть сейчас ситуация явно улучшилась, тем не менее играют роль, так сказать, инерционные процессы.

На лицо — кризис семейных ценностей. Ну и плюс социальный кризис — недостаточное благополучие семьи. Сергей Чесноков демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа РФ»

Демограф говорит: главные причины сложившейся ситуации — разрушение семейных установок, о которых говорит высокое число разводов и рост цен на жилье в городах. Люди предпочитают обзавестись собственной недвижимостью, прежде чем создавать в семью. А в существующих условиях, учитывая высокий показатель ключевой ставки Центробанка и дорогие ипотеки, сделать это становится всё сложнее.

— Это всё очень сильно ударяет по демографии, — рассказал Сергей Чесноков.

Но в вопросе рождения детей важна не только экономическая составляющая. По словам эксперта, многое зависит от того, каких ценностей придерживаются жители региона и страны.

— Влияние взаимосвязано. Всё зависит от того, какая культура у населения, потому что при определенной культуре уровень материального благосостояния не влияет на рождаемость. Мы это видим, например, в латиноамериканских странах, африканских. А при определенном уровне образования и изменения культуры с семейно-общинной на городскую, происходит снижение установки на количество детей, — объяснил демограф.

По данным с сайта Росстата численность населения Российской Федерации с 2017 года к 2023 снизилась с 147 миллионов 688 тысяч 545 человек до 146 миллионов 299 тысяч 106 человек.

Как государство может повысить рождаемость

Прогноз демографов на ближайшие десять лет выглядит не радужно. Специалисты считают, что большое количество мужчин в составе населения будут занимать мигранты.

— К 2030–2035 году больше половины мужского населения в возрасте 20–39 лет будет состоять из мигрантов. Потому что мигранты сейчас замещают коренное население в экономике. Экономика не может быть без рабочих рук, поэтому приглашаются мигранты, — рассказал Сергей Чесноков.

Однако это негативный сценарий, который следует из того, что всё останется на своих местах, а рождаемость продолжит скатываться в яму. Власти пытаются исправить ситуацию, чтобы прогнозы изменились.

— Правительство делает многое, но это будет работать в том случае, если правительство будет более фундаментально опираться на мнение экспертов НКО, на проекты НКО, которые реализуют при взаимодействии с крупным бизнесом, традиционными конфессиями, — пояснил демограф.

Усилий одного государства недостаточно. Потому что государство — это нежилая административная система, не всегда адекватно понимающая нужды, чаяния семьи, которая, в свою очередь, является живой социо-культурной системой. Сергей Чесноков демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа РФ»

Тематические некоммерческие организации могут выступать в этом случае определенным «переходным звеном», считает Сергей Чесноков.

— Которое с одной стороны сможет чувствовать боль населения, сможет привлекать определенные ресурсы. И оказывать правильное воздействие на культуру, семью. И для этого как раз и нужно то, что я сказал. Включение общества в решение демографической проблемы. Пока этого практически нет. Или очень слабо, несоразмерно тем вызовам, которые очень высоки, — объяснил демограф.

То есть, надо осознать, что это национальная проблема, общенародная. Нужно помнить, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И в этом должны принимать участие все здоровые силы региона. Сергей Чесноков демограф, руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа РФ»

Если говорить о Ярославской области, то для повышения рождаемости в регионе должны измениться условия жизни населения. Тогда, по словам демографа, жители будут более охотно создавать семьи и обзаводиться детьми.

— По сути, должен быть заново перезаключен общественный договор в сфере демографии. Должны измениться условия жизни в этом смысле. Ну и нужно вкладываться в малоэтажное строительство, чтобы семьи были обеспечены жильем. Потому что первое основание для рождения детей — это жилье, — рассказал Сергей Чесноков.

Население Ярославской области уменьшается с каждым годом Источник: Серафима Пантыкина / Сеть Городских порталов











Низкая демография — проблема европейских стран

Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович солидарен с мнением, что сокращение населения — это проблема не ярославская, а всероссийская. Более того, по его словам, европейские страны тоже волнует вопрос рождаемости.

— Сегодня страна, и в том числе Ярославская область, находится во втором демографическом переходе. И во многих европейских странах сокращается численность населения. Прирастает население в Африке и в некоторых азиатских странах, — рассказал Георгий Остапкович порталу 76.RU.

У нас сейчас рождаемость на одну женщину примерно 1,41–1,45 [ребенка]. А чтобы численность стояла на нулях, нужно 2,1. Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

По словам экономиста, сложившаяся ситуация в России в том числе следствие снижения рождаемости начала 90-х.

— Когда была очень турбулентная ситуация перехода от социализма к капитализму, упала рождаемость. Родилось меньше женщин, что в свою очередь привело к тому, что родилось меньше детей. Плюс, это эхо Великой Отечественной войны. Потому что демография живет по своим законам, — рассказал Георгий Остапкович.

Это закономерная ситуация. Демографы, экономисты и правительство знали, что будет спад численности. Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Раньше семьи старались завести как можно больше детей из-за того, что в стране многие занимались сельским хозяйством, говорит Георгий Остапкович. Теперь эта потребность отпала. Люди сконцентрировались на карьере.

— Ситуация не катастрофическая, она связана со вторым демографическим переходом. Люди занимаются потреблением и своей карьерой. Раньше женщины рожали, потому что в основном было сельскохозяйственная экономика. Рожали побольше детей, чтобы они помогали в сельском хозяйстве. Сейчас такой потребности нет, — пояснил специалист.

Дефицит на рынке труда

Чем чревато сокращение населения? Ответ лежит на поверхности: нехваткой молодежи. Из-за этого возникает дефицит на рынке труда, соответственно, страдает экономика.

— Падает численность занятых, а если падает численность занятых, то падает производительность труда. Всё-таки экономику создают люди. И чем меньше людей, тем меньше экономика. Это закон, который отцы-основатели — Адам Смит, Давид Рикардо — провозгласили еще в 18 веке, — объяснил эксперт.

Чем больше численность занятых, тем больше ты создаешь товаров и услуг. Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Молодежи не хватает, а количество пенсионеров растет. Что ведет к расходам из бюджета, пополняемого в том числе за счет налогов работающего населения.

— У нас растет численность пожилых людей. Это хорошо. Значит увеличивается продолжительность жизни. Это позитивный момент. Но с точки зрения экономики, если у вас растет количество пожилых людей, вы должны больше тратить на здравоохранение, на социальную помощь, на услуги для пожилых людей. А эти деньги изымаются из экономики, потому что вы должны социально помогать возрастным людям, — пояснил Георгий Остапкович.

Но это не автономная проблема России, это ситуация второго демографического перехода происходит во всех цивилизованных странах. Кроме Африки, некоторых стран Латинской Америки и Азии. Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Всё плохо?

Может показаться, что ситуация критическая, но на деле сейчас, по словам экспертов, с проблемой снижения рождаемости сталкиваются многие страны. И у России дела по европейским меркам обстоят далеко не так плохо.

— Если у нас 1,45 [ребенка] на женщину, то в Китае 1,02 или 1. У них там вообще катастрофа. После этой политики: «Одна семья — один ребенок» у них идет резкое снижение численности населения. Во Вьетнаме, азиатских странах падает рождаемость. Это общемировой процесс для многих стран, кроме Африки и частично азиатских стран, — рассказал экономист.

Мы в европейском рейтинге стоим где-то в первой десятке, а может быть даже и в восьмерке. В других странах еще более существенное падение рождаемости, чем в России. А по многодетности с точки зрения «три ребенка и выше», мы находимся чуть ли не на первом месте. Делим с Францией. Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

«Пособия на ребенка должны быть больше»

Государство всячески пытается стимулировать россиянок рожать. Один из методов — выплата пособий на детей, которые с каждым годом повышают. Материнский капитал в 2025 году вырастет почти до 900 тысяч. Его проиндексируют на 7,3%. Получается, что выплата на первого ребенка составит около 677 тысяч рублей. За второго, в случае если родители получали выплату за старшего, — около 217 тысяч.

В 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка 630,4 тысячи рублей. На второго — 833 тысячи рублей или 202,6 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

По словам экономиста, любые пособия на детей и повышение доходов населения всегда позитивно отражаются на демографической синусоиде. Однако по мнению Георгия Остапковича, нужно поощрять финансово не рождение первого ребенка, а второго и последующих.

— Первого ребенка, как показывает экономическая история, люди рожают сами. Нужно поддерживать, причем гораздо большими средствами, рождение второго, третьего, четвертого ребенка. Если мы хотим хоть как-то поднять уровень до 1,7 или 1,8, а это, напомню, неполное воспроизводство, нужно по полтора-два миллиона давать людям. Тогда они будут рожать вторых и третьих детей, — рассказал Георгий Остапкович.

Первый ребенок не является проблемой в демографии. Первого ребенка люди, как правильно, рожают безо всяких бонусных программ. Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Помимо этого, люди должны чувствовать опору под ногами: иметь доход и жилье. Также можно придумать и другие способы поддержки.

— Я уж условно придумываю. Женщинам снижать пенсионный возраст. Первого родила — на три года пенсионный возраст понизился. Второго родила — на пять лет. Третьего — на 8 лет. Главное — это возможности и социальные лифты. Чтобы были детские сады, ясли, институт нянечек. Всё, что способствует рождаемости.