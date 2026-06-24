В Ярославле могут ввести карантин из-за гибели деревьев: что известно о ситуации

В центре Ярославля высыхают деревья Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области могут ввести карантин из-за опасного древесного вредителя — ясеневой изумрудной узкотелой златки. Об этом 19 июня сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Аналогичные меры уже предприняты в ряде регионов России, в том числе в соседней с нами Тверской области. В ярославском регионе пока идет мониторинг ситуации и отбор возможных карантинных зон.

Карантин будет включать выполнение мер для локализации и полного уничтожения популяции опасного вредителя.

Что такое златка и чем она опасна

В Россельхознадзоре рассказали, что ясеневая изумрудная златка заселяет ясень, а также маньчжурский орех, вяз Давида, сродный вяз и ясенелистный клен. Наибольший вред наносят личинки этого жука. Проникая под кору дерева, они питаются лубом, образуя плоские спиралевидные ходы. Жизнедеятельность личинок приводит к гибели деревьев на третий-четвертый год после заражения, а при массовом заселении растение может погибнуть уже на следующий год.

Родина вредителя — Восточная Азия. Опасность распространения златки за пределами этого региона заключается в отсутствии специализированных врагов, способных контролировать численность этого вида.

Так как эффективных методов борьбы с ясеневой изумрудной златкой пока не существует, единственным действенным способом остается полное уничтожение пораженных деревьев Россельхознадзор Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Для предотвращения дальнейшего распространения вредителя проводится выявление очагов и надзор с использованием феромонных ловушек. Специалисты рекомендуют уничтожать зараженные деревья, временно ограничить новые посадки всех видов ясеня вблизи очагов златки и усилить контроль качества посадочного материала.

Борьбе с вредителем могут помочь дятлы. Поэтому в Россельхознадзоре советуют стимулировать охрану и расселение этих птиц.

Ситуация в Ярославле

За последние годы на центральных улицах Ярославля все меньше зеленых насаждений. А деревья, которые остались, гибнут. В мэрии Ярославля порталу 76.RU пояснили, что причиной усыхания чаще всего является как раз ясеневая изумрудная златка. Но не только она.

«В условиях плотной застройки близкое расположение корней деревьев к инженерным сетям негативно сказывается на зеленых насаждениях», — отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

Кроме того, свою лепту внесло и благоустройство пешеходного центра. 15 июня ярославцы сообщили в соцсетях, что на улице Нахимсона выкорчевали большое и ветвистое дерево. Жители уверены, что оно не было больным. Но власти заявили, что у дерева были повреждены корни, из-за чего оно могло упасть при сильном ветре.

Ярославцы говорят, что это дерево давало приятную тень в жару Источник: Виталий Никифоров

«На улице будет проведено мобильное озеленение», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что также в ходе реконструкции центра будут вырублены попадающие в зону мощения деревья на тротуарах на Депутатской улице.

Впрочем, насаждения, пораженные златкой, обнаруживают не только в центре города. Ясени, страдающие от этого вредителя, и вязы, пораженные голландской болезнью, встречаются на других территориях Ярославля.

Голландская болезнь вязов — грибковая болезнь деревьев, которая приводит к массовому отмиранию вязов вплоть до полного уничтожения популяции.

Будут ли сажать новые деревья

В мэрии рассказали, что в центральной части города — на улицах Кирова, Андропова, Нахимсона, Депутаткой и в Депутатском переулке — предусмотрена посадка около 800 новых деревьев и кустарников.

«На улице Максимова установлено 9 вазонов со спиреей японской и ивой козьей, посажено шесть остролистных кленов, 10 туй, 6 штук бузины, 37 спирей, одна ель и 10 вейников», — рассказали власти.

Озеленение должно завершиться вместе с работами по реконструкции пешеходным центром — до 1 октября 2026 года.

В Ярославле вырубают старые и сажают новые деревья Источник: Александр Куренной / 76.RU

Последняя инвентаризация зеленых насаждений проводилась в 1970-х годах. Поэтому сейчас точные данные о количестве деревьев в Ярославле отсутствуют.

В целом в городе за 2025 год вырубили 2076 деревьев и провели омолаживающую обрезку 800 деревьев. Посажено было 2000 деревьев и кустарников.

В 2026 году запланирована вырубка 2000 деревьев и омолаживающая обрезка 800 деревьев, посадка 2000 деревьев.

«Мы понимаем обеспокоенность жителей вырубкой зеленых насаждений. Ей подлежат только больные деревья, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей: сухостой, пораженные опасными болезнями, экземпляры со значительными структурными повреждениями ствола, ветвей и корней, — рассказала заместитель министра — начальник отдела формирования комфортной городской среды министерства строительства и ЖКХ Елена Дмитриевская.

Мы публиковали список мест, где собираются сажать новые деревья.