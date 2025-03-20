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Экология Под подозрением шесть предприятий: появились новые данные о загрязнении воздуха в Ярославле

Под подозрением шесть предприятий: появились новые данные о загрязнении воздуха в Ярославле

Об этом сообщили в ОНФ

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24 комментария
В Ярославле проверяют предприятия из-за загрязнения воздуха во Фрунзенском районе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле проверяют предприятия из-за загрязнения воздуха во Фрунзенском районе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле проверяют предприятия из-за загрязнения воздуха во Фрунзенском районе

Источник:

В ярославском Народном фронте сообщили, что, по данным властей, по факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе проверяют шесть предприятий.

 «Недавно мы получили ответ от правительства области. С 22 по 25 февраля автоматический пост контроля зафиксировал превышение таких загрязняющих веществ, как этилбензол, скипидар, сольвент-нафта, уайт-спирит, сероводород. Отравлять воздух, по информации чиновников, могли шесть предприятий, включая „Регион-Склад“, который в прошлом году был оштрафован в общей сложности на 600 с лишним тысяч рублей и в декабре на месяц приостановил работу», — сообщили в ОНФ 20 марта.

Также общественники добавили, что Министерство лесного хозяйства и природопользования и Роспотребнадзор проводят проверку. Уже осмотрены площадки трех предприятий, отобраны пробы воздуха, идет анализ разрешительных документов на соответствие требованиям природоохранного законодательства.

Анализ проб пока не завершен.

Напомним, жители Фрунзенского района жаловались на едкую вонь и смог, которые были особенно ощутимы 22 и 23 февраля. Стационарный пост контроля качества воздуха выявил с 21 по 25 февраля в этом районе превышение содержания в атмосфере опасных веществ.

Губернатор пригрозил закрыть предприятия, которые загрязняют воздух.

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Комментарии
24
Гость
6 часов
Купить уайт-спирит недорого - не так просто. Вещь нужнейшая в доме. А во Фрунзенском районе он в воздухе витает. Дармовой! Собирай, не хочу.
280808018
3 часа
нефтетара
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