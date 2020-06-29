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Криминал Пытки в колонии

Отпустили голосовать: в Ярославле прошло судебное заседание по делу о пытках в колонии

Бывшие сотрудники ФСИН просили их выпустить, опасаясь коронавируса

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Суд избрал меру пресечения для 14 бывших сотрудников колонии, обвиняемых в избиении заключённого&nbsp;

Суд избрал меру пресечения для 14 бывших сотрудников колонии, обвиняемых в избиении заключённого 

В Ярославле после перерыва прошло заседание по делу о пытках в исправительной колонии № 1. На скамье подсудимых — 14 бывших сотрудников, обвиняемых в избиении заключённого.

— Все подсудимые и их защитники единогласно выступили с ходатайствами об изменении меры пресечения, — рассказали в фонде «Общественный вердикт». — Многие ссылались на семейные обстоятельства и опасность заражения коронавирусом в СИЗО. Подсудимый Андрей Зыбин рассказал о том, что в СИЗО-1 Ярославля уже порядка 10 заболевших респираторным заболеванием.

Один из подсудимых — бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев — попросил суд на сутки освободить его из-под домашнего ареста, чтобы съездить в Рыбинск, где он прописан, и проголосовать по поправкам в Конституцию.

Николаеву разрешили на сутки отлучиться, всем подсудимым суд оставил меры пресечения прежними и продлил их до 26 октября включительно.

Скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии № 1 в Заволжском районе. На видео несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, шесть человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.

Приговор по делу услышал бывший замначальника оперативного отдела ИК-1 Сергей Ефремов. Его дело рассматривалось в особом порядке. Ефремова суд приговорил к четырём годам колонии общего режима.

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