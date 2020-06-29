Отпустили голосовать: в Ярославле прошло судебное заседание по делу о пытках в колонии

В Ярославле после перерыва прошло заседание по делу о пытках в исправительной колонии № 1. На скамье подсудимых — 14 бывших сотрудников, обвиняемых в избиении заключённого.



— Все подсудимые и их защитники единогласно выступили с ходатайствами об изменении меры пресечения, — рассказали в фонде «Общественный вердикт». — Многие ссылались на семейные обстоятельства и опасность заражения коронавирусом в СИЗО. Подсудимый Андрей Зыбин рассказал о том, что в СИЗО-1 Ярославля уже порядка 10 заболевших респираторным заболеванием.

