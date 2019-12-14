«Ей страшно ходить на уроки»: в Ярославской области в школе совратили 7-летнюю девочку

Девочка сначала даже не поняла, что мальчик из старших классов хотел от неё

— Этот парень приставал к девочке прошлой осенью и зимой, рассказать всё родителям она смогла только в апреле — уже не могла больше молчать, — говорят знакомые семьи. — Родители сразу обратились в правоохранительные органы.

Оказалось, что жертвой сексуальных домогательств со стороны девятиклассника стал не один ребёнок. Почти год назад от действий старшеклассника пострадала 7-летняя девочка. О случившемся рассказали знакомые семьи. Подтверждает случившееся и осведомлённый источник 76.RU.

История с совращением ребенка в одной из школ в Рыбинском районе Ярославской области получила продолжение. Выяснились новые чудовищные подробности.

История тогда была похожа на ту, то повторилась позже — первоклашку старшеклассник заманил планшетом. До самого страшного не дошло. Но то, что сделал подросток, шокировало ребенка.

— Она изменилась, — говорят знакомые семьи. — Раньше такая активистка была, а тут сникла. Стала нервная. Боялась ходить в школу — ведь там ещё был её мучитель.

Когда девятиклассника арестовали, девочка поуспокоилась, на уроки стала ходить без страха. Но ребёнку понадобилась помощь психолога.

Местные говорят — даже в самой школе не все педагоги знали, что происходит. Но директор, говорят, был в курсе этой истории. И пытался успокоить родителей девочки — мол, та в школе под охраной. Через год история повторилась точь-в-точь.

Родители мальчика-первоклашки не стали замалчивать случившееся — обратились в правоохранительные органы. И подросток-старшеклассник угодил за решётку.

Следственный комитет на данный момент воздержался от комментариев.

