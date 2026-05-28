НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

зап.

 739мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 70,90
EUR 82,72
Афиша на День города
Как увеличить рождаемость
Почему сейчас стоит купить квартиру?
История чемпионства «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Скандал из-за детской площадки
Суд из-за спектакля
Как будут ходить автобусы в День города
Снесли бывший магазин
Криминал В Ярославле девушка подожгла машины полиции — остановить ее помогли подростки

В Ярославле девушка подожгла машины полиции — остановить ее помогли подростки

Двоих юношей наградили за помощь правоохранителям

511
В Ярославле наградили двоих подростков, которые помогли полиции | Источник: УМВД России по Ярославской областиВ Ярославле наградили двоих подростков, которые помогли полиции | Источник: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле наградили двоих подростков, которые помогли полиции

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В Ярославле прошло награждение двоих подростков — Даниила Кузьмичева и Никиту Нестерычева отметили наградой за помощь полиции. Они помогли остановить девушку, которая поливала бензином горящие машины полиции.

В декабре 2025 года друзья проходили мимо парковки у здания отдела МВД по Фрунзенскому району. Они заметили на Корабельной улице горящие машины и девушку рядом с ними, которая поливала служебные авто жидкостью из канистры.

«Ребята попытались привлечь внимание девушки с целью прекратить совершаемые ей противоправные деяния. После чего Никита побежал в отдел полиции сообщить о произошедшем, а Даниил — за девушкой, которая попыталась скрыться», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Благодаря ребятам, девушку удалось задержать. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ярославские подростки получили почетные грамоты

Источник:

УМВД России по Ярославской области

Поступок Даниила и Никиты не остался без внимания. Ребят наградили почетными грамотами МВД России.

«Я думаю, эта награда у вас из-за вашей активной гражданской позиции далеко не последняя. Но первые такие награды запоминаются. Благодарю вас за эти действия, за этот поступок», — обратился к юным ярославцам министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

В полиции рассказали, что помимо грамот подростки получили за свой поступок и ценные награды.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Подросток Помощь Полиция Поджог автомобиля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
1 час
Молодцы.
Гость
36 минут
Героев надо знать в лицо
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем