В Ярославле девушка подожгла машины полиции — остановить ее помогли подростки

В Ярославле наградили двоих подростков, которые помогли полиции

В Ярославле прошло награждение двоих подростков — Даниила Кузьмичева и Никиту Нестерычева отметили наградой за помощь полиции. Они помогли остановить девушку, которая поливала бензином горящие машины полиции.

В декабре 2025 года друзья проходили мимо парковки у здания отдела МВД по Фрунзенскому району. Они заметили на Корабельной улице горящие машины и девушку рядом с ними, которая поливала служебные авто жидкостью из канистры.

«Ребята попытались привлечь внимание девушки с целью прекратить совершаемые ей противоправные деяния. После чего Никита побежал в отдел полиции сообщить о произошедшем, а Даниил — за девушкой, которая попыталась скрыться», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Благодаря ребятам, девушку удалось задержать. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Поступок Даниила и Никиты не остался без внимания. Ребят наградили почетными грамотами МВД России.

«Я думаю, эта награда у вас из-за вашей активной гражданской позиции далеко не последняя. Но первые такие награды запоминаются. Благодарю вас за эти действия, за этот поступок», — обратился к юным ярославцам министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.