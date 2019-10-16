Затонувший в Ярославле дебаркадер выставили на продажу

На сайте Аvito.ru появилось объявление о продаже затонувшего в Волге жёлтого дебаркадера. Владелец оценил плавучий ресторан в 9 миллионов 999 тысяч 999 рублей, но в самом тексте объявления написал, что о стоимости можно договориться.
— Для тех, кто понимает, — написано в объявлении. — Готов продать. 360 квадратных метров, РРР (Российский речной регистр. — Прим. ред.). Цена договорная.
О том, что в Ярославле на Волжской набережной планируют установить плавучий ресторан, привезённый из Москвы, стало известно в ноябре прошлого года. Трехэтажный желтый дебаркадер в восточном стиле изначально не понравился жителям города, а общественники были в шоке. Простоял он в центре Ярославля недолго — губернатор Ярославской области тоже не оценил внешний вид плавучего ресторана. Зимовал плавучий замок возле Парково, а при попытке транспортировать его оттуда затонул. Волга скрыла своими водами два нижних этажа дебаркадера. Но и тут он не дал покоя ярославцам. Люди принялись над ним подшучивать, снимать с воздуха и из-под воды, украшать разноцветными огнями, даже предложили оставить всё как есть и устраивать в так и не открывшимся ресторане дайвинг-туры.