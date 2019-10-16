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Бизнес

Затонувший в Ярославле дебаркадер выставили на продажу

Сколько просят за ресторан

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Судьба плавучего ресторана в Ярославле оказалась печальной

Судьба плавучего ресторана в Ярославле оказалась печальной

На сайте Аvito.ru появилось объявление о продаже затонувшего в Волге жёлтого дебаркадера. Владелец оценил плавучий ресторан в 9 миллионов 999 тысяч 999 рублей, но в самом тексте объявления написал, что о стоимости можно договориться. 

— Для тех, кто понимает, — написано в объявлении. — Готов продать. 360 квадратных метров, РРР (Российский речной регистр. — Прим. ред.). Цена договорная.

О том, что в Ярославле на Волжской набережной планируют установить плавучий ресторан, привезённый из Москвы, стало известно в ноябре прошлого года. Трехэтажный желтый дебаркадер в восточном стиле изначально не понравился жителям города, а общественники были в шоке. Простоял он в центре Ярославля недолго — губернатор Ярославской области тоже не оценил внешний вид плавучего ресторана. Зимовал плавучий замок возле Парково, а при попытке транспортировать его оттуда затонул. Волга скрыла своими водами два нижних этажа дебаркадера. Но и тут он не дал покоя ярославцам. Люди принялись над ним подшучивать, снимать с воздуха и из-под воды, украшать разноцветными огнями, даже предложили оставить всё как есть и устраивать в так и не открывшимся ресторане дайвинг-туры.

«Аварийка76»

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    16 окт 2019 в 13:18

    Когда город Ярославль выставят на продажу за долги?

    Гость
    16 окт 2019 в 13:03

    Что-то непонятно из статьи его продают самовывозом, или хитрый москвич таки нашёл способ отгрызть реки кусок, купить его у себя же вместе с рестораном, чтоб можно было втюхать туда очередной шедевр.

    16 окт 2019 в 12:52

    Надо сократить количество девяток примерно в два раза - 9 999 р.