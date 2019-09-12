«Уже видна ржавчина»: как выглядит под водой затонувший в Ярославле ресторан-дебаркадер

Похоже на «Титаник»
Фото: «Аварийка76»
В Ярославле сотрудники аварийно-сервисной службы «Аварийка76» опустились под воду, чтобы посмотреть, как выглядит затонувший в Волге ресторан-дебаркадер.
— Часть деталей дебаркадера уже покрывается ржавчиной. Виден пролом, торчат строительные конструкции. Но разлива каких-то опасных жидкостей не видно, рыба плавает, не всплывает брюхом кверху, — рассказал руководитель службы Алексей.
Алексей говорит, что затонувший ресторан находится не на судовом ходу, поэтому никому не мешает.
Судьба у этого дебаркадера незавидная — шишки на него посыпались, как только судно пришвартовалась к речному вокзалу. Гнев градозащитников был вызван внешним видом плавучего ресторана — ругали за безвкусицу. Даже московский блогер-урбанист Илья Варламов назвал это убожеством.
Скандал дошёл до того, что убрать дебаркадер попросил уже и глава региона. Ресторан отбуксировали в сторону Парково, но и там ему не стало покоя. При буксировке случилась пробоина, и судно начало тонуть. Владелец ресторана убирать его не торопится, поэтому местные уже сделали из дебаркадера арт-объект, подсветив его окна. А жители выдвинули свои предложения, что теперь делать с затонувшей посудиной.