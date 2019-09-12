«Уже видна ржавчина»: как выглядит под водой затонувший в Ярославле ресторан-дебаркадер

В Ярославле сотрудники аварийно-сервисной службы «Аварийка76» опустились под воду, чтобы посмотреть, как выглядит затонувший в Волге ресторан-дебаркадер.

— Часть деталей дебаркадера уже покрывается ржавчиной. Виден пролом, торчат строительные конструкции. Но разлива каких-то опасных жидкостей не видно, рыба плавает, не всплывает брюхом кверху, — рассказал руководитель службы Алексей.

Алексей говорит, что затонувший ресторан находится не на судовом ходу, поэтому никому не мешает.

Судьба у этого дебаркадера незавидная — шишки на него посыпались, как только судно пришвартовалась к речному вокзалу. Гнев градозащитников был вызван внешним видом плавучего ресторана — ругали за безвкусицу. Даже московский блогер-урбанист Илья Варламов назвал это убожеством.