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Утонул ресторан-дебаркадер

«Уже видна ржавчина»: как выглядит под водой затонувший в Ярославле ресторан-дебаркадер

Видео внутри плавучего ресторана

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Фото: «Аварийка76»

В Ярославле сотрудники аварийно-сервисной службы «Аварийка76» опустились под воду, чтобы посмотреть, как выглядит затонувший в Волге ресторан-дебаркадер.

— Часть деталей дебаркадера уже покрывается ржавчиной. Виден пролом, торчат строительные конструкции. Но разлива каких-то опасных жидкостей не видно, рыба плавает, не всплывает брюхом кверху, — рассказал руководитель службы Алексей.

Алексей говорит, что затонувший ресторан находится не на судовом ходу, поэтому никому не мешает.

Судьба у этого дебаркадера незавидная — шишки на него посыпались, как только судно пришвартовалась к речному вокзалу. Гнев градозащитников был вызван внешним видом плавучего ресторана — ругали за безвкусицу. Даже московский блогер-урбанист Илья Варламов назвал это убожеством.

Скандал дошёл до того, что убрать дебаркадер попросил уже и глава региона. Ресторан отбуксировали в сторону Парково, но и там ему не стало покоя. При буксировке случилась пробоина, и судно начало тонуть. Владелец ресторана убирать его не торопится, поэтому местные уже сделали из дебаркадера арт-объект, подсветив его окна. А жители выдвинули свои предложения, что теперь делать с затонувшей посудиной

«Аварийка76»

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    12 сен 2019 в 14:44

    Как чужая собственность покоя не дает.