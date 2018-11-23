Губернатору не понравилось: скандальный дебаркадер уплыл из Ярославля
23 ноября 2018 16:27
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Недолго простоял пришвартованным у Волжской набережной новый дебаркадер-ресторан. Сегодня он уплыл из Ярославля.
— Дикое строение не понравилось губернатору, он потребовал убрать это из города, — рассказал источник в правительстве Ярославской области.
«Этим» назвал сооружение и известный блогер Илья Варламов. Выразился крепко. Возмутил внешний вид плавучего ресторана и ярославских градозащитников.
Фото: Михаил Контуев, Анна Ёлкина
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