Была без радости любовь
Была без радости любовь

Недолго простоял пришвартованным у Волжской набережной новый дебаркадер-ресторан. Сегодня он уплыл из Ярославля.

— Дикое строение не понравилось губернатору, он потребовал убрать это из города, — рассказал источник в правительстве Ярославской области.

Дебаркадер возмутил кучу ярославцев
Дебаркадер возмутил кучу ярославцев

«Этим» назвал сооружение и известный блогер Илья Варламов. Выразился крепко. Возмутил внешний вид плавучего ресторана и ярославских градозащитников.