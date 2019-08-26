Открываем крабсбургерную: в Ярославле затонул ресторан-дебаркадер, который всем не понравился

Пора открывать крабсбургерную!
Фото: Александра Савельева
Скандальный ресторан-дебаркадер, впервые приплывший в Ярославль в ноябре 2018 года, потерпел крушение. Судно затонуло в Волге — под воду ушли два этажа так и не открывшегося заведения.
По Сети поползли шуточки на этот счёт с предложением открыть в дебаркадере подводный ресторан. А что, кафе «Красти Краб» из мультфильма про Губку Боба помнят многие.
— Какая яркая и бессмысленная судьба, — написал в Facebook ярославец Александр Щербаков.
Дикое строение изначально пришвартовали прямо на Волжской набережной. На него обрушился шквал критики: даже московский блогер-урбанист Илья Варламов назвал это убожеством. После того как дебаркадер не понравился губернатору Ярославской области, с набережной его отогнали к другому берегу.
Затонувшей посудиной занялись в региональном МЧС.
— Днём на место выехала опергруппа и главный государственный инспектор по маломерным судам. Но так как это не маломерное судно, вероятно, решение будет за транспортной прокуратурой. Сейчас судовой ход не затруднён, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
В Ярославле затонул ресторан-дебаркадер