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Открываем крабсбургерную: в Ярославле затонул ресторан-дебаркадер, который всем не понравился

Так и не открывшееся заведение стало объектом для шуток в соцсетях

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Пора открывать крабсбургерную! 

Фото: Александра Савельева

Скандальный ресторан-дебаркадер, впервые приплывший в Ярославль в ноябре 2018 года, потерпел крушение. Судно затонуло в Волге — под воду ушли два этажа так и не открывшегося заведения. 

По Сети поползли шуточки на этот счёт с предложением открыть в дебаркадере подводный ресторан. А что, кафе «Красти Краб» из мультфильма про Губку Боба помнят многие. 

— Какая яркая и бессмысленная судьба, — написал в Facebook ярославец Александр Щербаков. 

Теперь у нас есть свой «Титаник»

Теперь у нас есть свой «Титаник»

Дикое строение изначально пришвартовали прямо на Волжской набережной. На него обрушился шквал критики: даже московский блогер-урбанист Илья Варламов назвал это убожеством. После того как дебаркадер не понравился губернатору Ярославской области, с набережной его отогнали к другому берегу. 

Затонувшей посудиной занялись в региональном МЧС. 

— Днём на место выехала опергруппа и главный государственный инспектор по маломерным судам. Но так как это не маломерное судно, вероятно, решение будет за транспортной прокуратурой. Сейчас судовой ход не затруднён, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

Пригласите даму в ресторан

Пригласите даму в ресторан

В Ярославле затонул ресторан-дебаркадер

Так и не открылись двери этого ресторана в Ярославле

Так и не открылись двери этого ресторана в Ярославле

Так выглядел ресторан до того, как затонул&nbsp;

Так выглядел ресторан до того, как затонул 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Иван
    26 авг 2019 в 15:13

    Оставьте в реке и сделайте из него достопримечательность- только так он может послужить. Можно пустить слух что затонул с завезенным на сезон запасом алкоголя - точка притяжения обеспечена...

    гость
    26 авг 2019 в 14:50

    манагеры могут все
    ... ну или почти все

    26 авг 2019 в 14:48

    Вместо лоцманов - успешные и высокоаффективные манагеры?