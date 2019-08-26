Открываем крабсбургерную: в Ярославле затонул ресторан-дебаркадер, который всем не понравился

Скандальный ресторан-дебаркадер, впервые приплывший в Ярославль в ноябре 2018 года, потерпел крушение. Судно затонуло в Волге — под воду ушли два этажа так и не открывшегося заведения.

По Сети поползли шуточки на этот счёт с предложением открыть в дебаркадере подводный ресторан. А что, кафе «Красти Краб» из мультфильма про Губку Боба помнят многие.

— Какая яркая и бессмысленная судьба, — написал в Facebook ярославец Александр Щербаков.