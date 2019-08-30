«Открыть дайвинг-туры и бар»: историк о скучном Ярославле и пользе затонувшего дебаркадера

Известный ярославский бизнесмен и любитель истории Ян Левин высказал своё мнение о затонувшем в Волге ресторане-дебаркадере. И оно разительно отличается от большинства комментариев в адрес посудины, ярославец увидел в нём пользу для города, в котором слишком мало развлечений, чтобы ими разбрасываться. В минувшее воскресенье, 25 августа, в Ярославле на реке Волга затонул скандальный дебаркадер. Напомню, скандальным он стал после того, как его решили установить в качестве плавучего ресторана у Волжской набережной города.

В силу неких причин от первоначального замысла отказались, и дебаркадер отогнали в затон. И вот в воскресенье при буксировке он получил пробоину, дал крен на борт и затонул в нескольких десятках метров от левого берега Волги, на семиметровой глубине. Под воду ушли два этажа, третий остался над водой. Ярославцы ожидаемо злорадствовали по этому поводу, кара Господня — это самая слабая из ряда озвучиваемых метафор. Но я никаких подобных эмоций не испытывал. Я с самого начала прошлогоднего скандала утверждал, что сам по себе этот дебаркадер — не конченый объект, просто всё должно быть органично и на своих местах. Этот дебаркадер, например, отлично смотрелся бы на реке Нил в Египте или в Баку. Смотрю я на эти фотографии и думаю: а ведь он очень органично смотрится затопленным! Сама фортуна, бог Посейдон, ну или кто там ещё, послали в руки ярославцев уникальный объект! Руку на сердце положа, интересных развлечений, оригинальных объектов, того, что могло служить точкой притяжения для горожан и туристов, в Ярославле негусто.

Меня часто спрашивают гости города: посоветуй, куда сходить, что поделать в Ярославле. — Ну, сходите посмотрите на церковь Ильи Пророка. — Мы уже посмотрели. — Прогуляйтесь по Волжской набережной. — Мы уже прогулялись. Раз сорок. Ну, в общем, смысл понятен. Ярославль для большинства туристов — это город одного-двух дней, потому что, утрируя, кроме церквей, мы мало что можем предложить, немногим можем заинтересовать. А тут — такая удача! Ярославский «Титаник»! Уникальный объект! Послушайте, как это было! Дебаркадер как туристическую тему даже не надо «заворачивать в обёртку», ведь у него за плечами уже такая история, такой флёр! От шалмана на Москве-реке до волжского дна! Муниципальным властям бы выкупить дебаркадер у владельца, благо он в силу объективных причин сейчас должен стоить несколько дешевле, чем раньше, и начинать крутить тему! Дайвинг-туры. По двум затонувшим этажам раскидать для колорита штурвалы, сундуки и золотые дублоны. Как говорится, если на корабле нет сокровища, его надо туда положить. Подводные квесты.

В части, оставшейся над водой, конечно, сделать бар — естественно, уникальный и единственный в России бар на затонувшем объекте. В бар людей возить катерами с речного вокзала. Можно с противоположного берега на вёсельных лодках — хотите сами погрести? Ну, сувенирка, майки-магниты-тарелочки — само собой. Уникальные праздники посередине Волги на крыше затонувшего дебаркадера? Свадьбы? Штучная вещь! Потенциал у объекта такой, что можно крутануть на всю страну, пополнив туристический арсенал Ярославля эксклюзивной точкой притяжения и интереса. Подумал я, подумал, да и плюнул, потому что всё это было бы возможно, если в развитии города был бы хоть кто-то заинтересован. Пойду посмотрю на церковь Ильи Пророка.

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