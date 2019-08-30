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Ян Левин

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Ян Левин

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«Открыть дайвинг-туры и бар»: историк о скучном Ярославле и пользе затонувшего дебаркадера

Ян Левин предложил идею, пока другие злорадствовали

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Дебаркадер затонул на два этажа

Фото: Александра Савльева

Известный ярославский бизнесмен и любитель истории Ян Левин высказал своё мнение о затонувшем в Волге ресторане-дебаркадере. И оно разительно отличается от большинства комментариев в адрес посудины, ярославец увидел в нём пользу для города, в котором слишком мало развлечений, чтобы ими разбрасываться. 

В минувшее воскресенье, 25 августа, в Ярославле на реке Волга затонул скандальный дебаркадер. Напомню, скандальным он стал после того, как его решили установить в качестве плавучего ресторана у Волжской набережной города.

В силу неких причин от первоначального замысла отказались, и дебаркадер отогнали в затон.

И вот в воскресенье при буксировке он получил пробоину, дал крен на борт и затонул в нескольких десятках метров от левого берега Волги, на семиметровой глубине. Под воду ушли два этажа, третий остался над водой.

Ярославцы ожидаемо злорадствовали по этому поводу, кара Господня — это самая слабая из ряда озвучиваемых метафор. Но я никаких подобных эмоций не испытывал.

Я с самого начала прошлогоднего скандала утверждал, что сам по себе этот дебаркадер — не конченый объект, просто всё должно быть органично и на своих местах.

Этот дебаркадер, например, отлично смотрелся бы на реке Нил в Египте или в Баку.

Смотрю я на эти фотографии и думаю: а ведь он очень органично смотрится затопленным!

Сама фортуна, бог Посейдон, ну или кто там ещё, послали в руки ярославцев уникальный объект!

Руку на сердце положа, интересных развлечений, оригинальных объектов, того, что могло служить точкой притяжения для горожан и туристов, в Ярославле негусто.

Меня часто спрашивают гости города: посоветуй, куда сходить, что поделать в Ярославле.

— Ну, сходите посмотрите на церковь Ильи Пророка.

— Мы уже посмотрели.

— Прогуляйтесь по Волжской набережной.

— Мы уже прогулялись. Раз сорок.

Ну, в общем, смысл понятен.

Ярославль для большинства туристов — это город одного-двух дней, потому что, утрируя, кроме церквей, мы мало что можем предложить, немногим можем заинтересовать.

А тут — такая удача!

Ярославский «Титаник»! Уникальный объект! Послушайте, как это было! Дебаркадер как туристическую тему даже не надо «заворачивать в обёртку», ведь у него за плечами уже такая история, такой флёр! От шалмана на Москве-реке до волжского дна!

Муниципальным властям бы выкупить дебаркадер у владельца, благо он в силу объективных причин сейчас должен стоить несколько дешевле, чем раньше, и начинать крутить тему!

Дайвинг-туры. По двум затонувшим этажам раскидать для колорита штурвалы, сундуки и золотые дублоны. Как говорится, если на корабле нет сокровища, его надо туда положить. Подводные квесты.

В части, оставшейся над водой, конечно, сделать бар — естественно, уникальный и единственный в России бар на затонувшем объекте.

В бар людей возить катерами с речного вокзала. Можно с противоположного берега на вёсельных лодках — хотите сами погрести?

Ну, сувенирка, майки-магниты-тарелочки — само собой.

Уникальные праздники посередине Волги на крыше затонувшего дебаркадера? Свадьбы?

Штучная вещь!

Потенциал у объекта такой, что можно крутануть на всю страну, пополнив туристический арсенал Ярославля эксклюзивной точкой притяжения и интереса.

Подумал я, подумал, да и плюнул, потому что всё это было бы возможно, если в развитии города был бы хоть кто-то заинтересован.

Пойду посмотрю на церковь Ильи Пророка.

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      КОММЕНТАРИИ (6)

      Гость
      30 авг 2019 в 20:08

      Может там офис ер открыть. Там им самое место.

      гость
      30 авг 2019 в 19:28

      Вас же просили не называйте Левина историком - это оскорбительно для историков

      Гость
      30 авг 2019 в 19:57

      Левин, да у нас весь Ярославль, как Титаник. Приезжаете, поплаваем.