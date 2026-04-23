Стоят по 2 тысячи долларов: как семейная пара более 20 лет разводит страусов, — среди них есть Миша и Николай Валуев

Страус Миша наблюдает за гостями Источник: Василина Любимова / 59.RU

Вот уже двадцать лет Александр и Татьяна Костомаровы выращивают и продают страусов, их кожу, мясо и перья. Их ферма «Страус-парк» находится в частном секторе в окружении жилых домов. Комплекс прячется за высоким забором, расписанным разноцветными изображениями пернатых. Над ограждением висит гирлянда из декоративных флажков и виднеются будто проплывающие в воздухе головы страусов.

Журналисты 59.RU побывали на ферме, полюбовались величественными птицами и рассказывают, как они прижились на Урале и страшны ли им российские морозы.

Так вход на территорию фермы выглядит с улицы Источник: Василина Любимова / 59.RU На домике висит растяжка с африканскими животными Источник: Василина Любимова / 59.RU

Хозяйка фермы в день нашего приезда уехала по делам, поэтому нас встретил ее супруг Александр — улыбчивый мужчина средних лет. Он открывает дверь и приглашает во дворик, где обустроен навес со стульями для гостей. За деревянным забором стоят трое страусов, а вдалеке в вольерах виднеются еще две птицы

Слева — навес со скамьей для туристов, справа — один из домиков Источник: Василина Любимова / 59.RU «Зачем это вы сюда приехали?» Источник: Василина Любимова / 59.RU

«Это же африканская птица, как ее разводить на Урале?»

В начале нулевых Александр и Татьяна учились в сельхозакадемии на экономистов. Обсуждая на парах рентабельность бизнеса, они поняли: из-за сурового климата Прикамья животноводство перспективнее растениеводства. Выбор пал на птицеводство, поскольку птица дает потомство гораздо быстрее и больше, чем, например, корова.

— Частному лицу очень сложно конкурировать с птицеводческими фермами, — рассуждает предприниматель. — Тогда (в начале нулевых. — Прим. ред.) на первом месте по концентрации птицеводческих предприятий была Новосибирская область, а Пермский край — на втором.

На одном из занятий Александру и Татьяне пришла мысль о страусоводстве, и они решили изучить этот вопрос.

Птицы постоянно наблюдают за происходящим вокруг Источник: Василина Любимова / 59.RU Страусы подбирают с земли собственный помет, мелкие камушки и песок Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Мы начали собирать информацию, в основном в иностранных изданиях в интернете, изучать экономические показатели. Сравнили цифры, перевели их в наши рубли и зародилась идея: почему бы не заняться страусоводством? — рассказывает Александр. — Идея витала в облаках, а преподаватели посмеивались над нами: «Это же африканская птица, как можно ее разводить на Урале?» Вообще никто не слышал об этом у нас.

Как появилась ферма

Из литературы пара узнала, что первых страусов в южные районы СССР привезли еще в 1980-х годах. На севере этих птиц никто даже не пытался разводить, хотя страусы выносливы и выдерживают уральские морозы.

В 2006 году Александр и Татьяна решились открыть свою ферму. В те годы эту отрасль начали поддерживать в Минсельхозе России, говорит Александр. Предпринимателям стали давать гранты на разведение птицы. Но они с женой решили не привлекать ни заемных средств, ни кредитов, ни грантов — открыли свое дело на накопления.

— Купили первых черных африканских страусов. Тогда один страус стоил по 2000 долларов , — говорит Александр. — Сейчас примерно такая цена и остается по всему миру . И снижать стоимость этой птицы никто не собирается.

Для фермы семья выкупила участок со старым телятником и бурьяном, застроили его вольерами. Александр и Татьяна не раскрывают, сколько страусов брали тогда и сколько птиц у них сейчас, — говорят, это плохая примета. Во время нашей поездки мы увидели восемь страусов, некоторые прятались в домиках и не выходили на улицу.

В первый же год страусы высидели яйца и из них вылупились птенцы, которых пара начала продавать.

— Мы же экономисты, нам нужны цифры, — говорит Александр. — Любое предприятие живет, только когда есть прибыль, поэтому мы стремились хотя бы к самоокупаемости. Ферма начала себя окупать со второго года.

Изначально Александр и Татьяна брали предоплату с покупателей страусят, а когда поняли, что не справляются с большим потоком заказов, отказались от этой идеи. Будущих покупателей стали записывать в очередь. Когда подходит черед конкретного заказчика, он приезжает, покупает птенцов и уезжает.

Со временем пермяки обустроили участок — теперь на нем есть и жилое помещение для людей, и домик для взрослых птиц, и инкубационная для яиц, и даже так называемый «детский сад» для страусят. Птенцов выращивают в инкубаторе, чтобы взрослые страусы их не затоптали. Между домиками и вольерами сделана техническая тропа для туристов.

Так украсили домик для туристов Источник: Василина Любимова / 59.RU А здесь находится «детский сад» — инкубационные помещения, где выращивают страусят Источник: Василина Любимова / 59.RU

Чем полезен страус для человека

В «Страус-парке» ежегодно появляется около 300 птенцов. Их продают по всей России, а еще поставляют в Армению и Грузию. Когда-то страусят хотели купить предприниматели из Швеции и даже приезжали посмотреть на птиц. Но им нужно было 600 птенцов в год, а ферма не могла обеспечить такой объем.

— В основном их покупают, чтобы разводить, а вообще птица часто идет на мясо, — рассказывает наш собеседник. — Мы угощаем детей, приезжающих на экскурсии, бургерами с мясом страуса. Страусиное мясо содержит много белка и поддерживает иммунитет, и при этом оно считается диетическим продуктом.

Кроме того, говорит Александр, из страусиной кожи шьют изделия — сумки и куртки. Десять квадратных сантиметров ее стоит 20 долларов, с одной птицы можно получить 1,2 квадратных метра кожи. Сейчас этот материал стал более доступным и перестал считаться экзотикой, потому что страусиные фермы есть по всей России. Страусиная кожа очень прочная и может служить до 35 лет.

Страусиная кожа ценится в мире — из нее делают обувь, сумки и другие изделия Источник: Василина Любимова / 59.RU Кожа страусов очень прочная и может служить до 35 лет Источник: Василина Любимова / 59.RU

А вот яйца страусов продавать невыгодно — одно стоит примерно 1000 рублей. Но если отправить его на инкубацию, через 42 дня вылупится птенец, еще через 10 дней он вырастает до страусенка. После птенца можно продать за 12 000 рублей. Много страусов с фермы «Страус-парк» уехало в Тюмень, Сыктывкар, Ижевск, Ханты-Мансийский округ. Чтобы не было кровосмешения, страусиные хозяйства обмениваются птицами между собой.

— От одного страуса можно получить примерно 30–40 птенцов в год, и едят они немного, — делится Александр. — Корова в год съедает кормов где-то на 25–30 тысяч рублей, а взрослый страус — на 4000 рублей. Страусы питаются специальным комбикормом, морковкой, яблоками и капустой.

Для туристов на ферме построили домик-магазин — там можно потрогать и подержать в руках настоящее страусиное яйцо, купить перья, страусиную кожу и сувениры, например магниты. Иногда птицы несут неоплодотворенные яйца — тогда Александр и Татьяна убирают их содержимое, а скорлупу продают как сувениры. Туристы берут их на Пасху, а ювелиры — для украшений. Перья страусов часто покупают дизайнеры, а местный театр заказывает их для постановок.

Артисты цирков и пермского Театра-Театра покупают эти перья Источник: Василина Любимова / 59.RU Из этого яйца никто не вылупится — оно хранится здесь давно Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Они постоянно приезжают и покупают у нас эти перья. Цирк Гии Эрадзе часто ремонтирует костюмы — у них в шоу сплошняком страусиные перья используются. Страусы, участвующие в шоу «Пять континентов», — с нашей фермы. Цирк Гии Эрадзе два раза покупал у нас птиц.

Однажды Татьяна сшила себе жилетку из страусиных перьев. Как-то на улице ее увидела девушка и долго просила продать вещь, но та отказалась.

Необычные повадки и брачные танцы страусов

— А можно ли зайти в вольер? — интересуемся мы.

— Если зайдете, погибнете. Они убьют вас и всё, — предупреждает хозяин фермы. — Страусы не агрессивны, но защищают свою территорию. Туда невозможно зайти, поэтому мы сделали технические проходы. Представьте: масса страуса примерно 200 килограммов, и она летит со скоростью 70 километров в час. Это ж какая сила удара будет!

Если разозлить страуса — мало не покажется Источник: Василина Любимова / 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

Страусы живут семьями, в каждой по одному самцу и две самки. Самцов можно отличить по черной окраске, самки — бурые или серые. Птицы несут яйца с апреля по октябрь — каждые два-три дня по штуке. Остальное время у них затишье — для того, чтобы птицы могли приносить потомство, средняя температура воздуха должна достигать примерно +12 °C. Перед похолоданием птицы резко прекращают нести яйца — так можно предугадывать, какой будет погода, говорит Александр.

Самки меньше самцов Источник: Василина Любимова / 59.RU Птицы любознательны и внимательно наблюдают за происходящим вокруг Источник: Василина Любимова / 59.RU

У птиц есть свои поведенческие особенности: они запоминают голос и узнают человека после нескольких визитов. Когда Александр зовет страуса Мишу по имени, тот подбегает. И хотя голова птицы остается высоко над нами, Миша внимательно слушает, о чем мы говорим. Самцы страусов издают звуки, отдаленно похожие на львиный рев, а самки — на курлыканье голубей.

Страус Миша различает свое имя и бежит навстречу… Источник: Василина Любимова / 59.RU …а потом подходит к людям и внимательно слушает, о чем они говорят Источник: Василина Любимова / 59.RU

Отопление для страусов не нужно — они гуляют под открытым небом даже в морозы, но спят в крытом вольере. Птицы спокойно переносят температуру до −30 °C. В птичьих вольерах никогда ничего не убирают — страусы едят свой помет, как и их сородичи в дикой природе.

— От нас нет ни вони, ни шума, ни гама для соседей, — говорит Александр. — Никаких проблем. Проблемы могут быть, только если кто-то залезет сюда по своей глупости. Охранять не надо — страусы обязательно догонят человека и убьют своими мощными ногами.

На ночь владельцы фермы выпускают в технические проходы кавказских овчарок.

Интересно, что, вопреки распространенному мифу, страусы не закапывают голову в песок.

— Перед тем, как снести яйца, страусы всей семьей подходят к яме, опускают головы и выкидывают оттуда маленькие камушки — подготавливают гнездо. Оно небольшое, диаметром два-три метра и глубиной около 20 сантиметров, — рассказывает наш собеседник. — Там нет веток, только песок или, в нашем случае, земля. Когда страусы копают землю, они опускают головы ниже уровня земли. Поэтому издалека кажется, что птицы зарываются в песок.

Чтобы забрать яйца страусов, нужна целая хитрая операция. Как правило, птицы несут яйца после обеда, примерно с 15:00 до 18:00.

Самец и самка греются на солнышке Источник: Василина Любимова

— Мы не даем им высиживать яйца, потому что для естественного появления птенцов 42 дня подряд должно быть тепло, — объясняет предприниматель. — У нас в Прикамье такого нет, поэтому мы инкубируем их искусственно. Страусы охраняют яйца, поэтому их приходится отвлекать. Один человек идет по техническому проходу, показывает им рожицы, привлекает внимание к себе. Пока все птицы убегают к человеку, другой быстро выбегает из засады и забирает яйца. Бывало, страусы нападали на нас, когда мы не успевали убежать.

Птицы быстро забывают, что у них в гнездах были яйца, и несут следующую партию. К слову, малышей-страусят к взрослым птицам никогда не пускают — те воспринимают птенцов из инкубатора как чужих и могут забить насмерть.

Пока мы гуляем по ферме, самец по кличке Миша расправляет крылья и начинает поворачиваться то левым боком к земле, то правым. Птица в этот момент напоминает мельницу.

— Успевайте щелкать, а то он перестанет танцевать! — призывает Александр. — Вон, перышками, перышками как! Танцует! Это брачный танец самца. Он человека воспринимает как партнера, выплясывает.

Внимание: брачный танец! Источник: Василина Любимова / 59.RU

Примерно через полминуты танец Миши заканчивается так же внезапно, как и начался. На ферме его зовут альбиносом, потому что у него более светлая шея, а перышки заканчиваются белыми полосками — на груди птицы словно сделано мелирование.

В другом вольере живет уникальный страус, который любит обнимать людей: кладет свою голову на голову человека и стоит так какое-то время. При этом нужно, чтобы человек был одет в яркое, например желтые или оранжевые вещи. Если надеть капюшон на голову и повернуться к страусу спиной — он подойдет и «обнимет». Но делает так птица не всегда, а только когда человек ее интересует. В нашем случае этого не случилось — страус не подошел к водителю в желтой куртке.

Увы, сегодня никаких объятий Источник: Василина Любимова / 59.RU Страусы свободно бегают по вольерам — перепрыгнуть через забор они могут только при сильном испуге Источник: Василина Любимова / 59.RU

Дочь расписала забор на ферме, а сын оперировал страусят

У Александра и Татьяны двое детей: Александру уже 30 лет, а Лизе 12. Именно она расписала ворота фермы рисунками страусов.

— Когда старший учился в гимназии, мы постоянно ездили: город-ферма, город-ферма. Через 17 лет родилась дочка Лиза, она сейчас учится в школе дизайна, — рассказывает Александр. — Она нарисовала этих страусов на заборе, тогда ей было девять лет. Сейчас всё облазит, я говорю дочери в прошлом году: «Хоть поправь [рисунок], покрась». А она, деловая колбаса, отвечает: «У меня нет настроения сегодня». Лиза — творческий человечек, зависит от вдохновения.

Забор и дверь Лиза Костомарова расписала, когда ей было девять лет Источник: Василина Любимова / 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

Иногда дочка помогает родителям рисовать магниты для туристов на скорлупе. А Александр-младший пошел по стопам своей прабабушки, Татьяниной мамы, работавшей хирургом во время Великой Отечественной войны.

— В пятом классе Саша заявил: «Хочу быть врачом». Я говорю: «Ну раз хочешь, давай будем учиться», — вспоминает предприниматель. — Первое время мы с ним резали кроликов, чтобы он не боялся крови. Потом оперировали прямо на кухонном столе страусят: у них бывает такое, что желточный мешочек, он же желток, не всасывается в тело. В норме после вылупления птенец десять дней питается этим мешочком. Но иногда случается так, что рассасывание желтка не идет, и в нем начинают развиваться бактерии. Поэтому нужно сделать разрез, изнутри достать его, завязать, перерезать и обратно зашить.

Сейчас Александр работает в одной из пермских больниц хирургом.

Около 1600 посетителей в год

Страусы спокойно относятся к людям: на ферму Александра и Татьяны почти ежедневно приезжают туристические группы и школьные экскурсии с десятками ребят.

— Птицы постоянно контактируют с людьми, они уже привыкли. Страусы не боятся шума. Видите, они спокойно подходят к нам, — рассказывает предприниматель.

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Для детей в «Страус-парке» организуют театрализованные представления с ростовыми куклами и аниматорами. Посетители могут сфотографироваться с птицами, погладить их и покормить. Случаются и казусы, когда птицы срывают с зазевавшихся детей шапки и кепки — тогда Александр отбирает у них головные уборы.

Для маленьких туристов зимой заливают горку Источник: Василина Любимова / 59.RU

— Сейчас мы хорошо зарекомендовали себя как туристическая зона, и у нас очередь на страусят на два-три года вперед, — говорит Александр. — Постоянно проводим и экскурсии: в год через ферму проходит около 1600 посетителей. Помимо нас за хозяйством приглядывает работник.

Со временем в «Страус-парке» завели козлов, козочек и 14 кошек, которые помогают ловить мышей. Владелец конно-спортивного клуба подарил хозяевам фермы ласкового пони — лошадь подходит к людям в ожидании угощения и охотно дает себя погладить. В планах у Александра и Татьяны обновление домиков и поддержание уже установившегося порядка.