Повышение утильсбора решили отложить: когда начнут действовать новые ставки

Повышение утильсбора решили отложить: когда начнут действовать новые ставки

Правительство решило отложить повышение утильсбора, которое планировалось с 1 ноября. О необходимости такого шага заявил первый вице-премьер Денис Мантуров и дал поручение Минпромторгу проработать отсрочку.

Многие сделки по ввозимым автомобилям, которые по действующим правилам попадают под льготный коэффициент, были заключены после публикации проекта новых правил утильсбора. Перспектива его повышения вызвала ажиотажный спрос, из-за чего пограничные пункты пропуска оказались загружены. Скопились очереди, из-за которых сроки доставки автомобилей могли вырасти на недели.

«Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Однако сроки вступления новых правил в силу перенесут не очень далеко.

«Я уже дал поручение Антону Андреевичу, Минпромторгу рассмотреть возможность перенесения на месяц сроков введения этого решения. Я уверен, что мы найдем оптимальный вариант и это всех должно удовлетворить с точки зрения главного вопроса, который звучал, — это машины, которые находятся в таможенной очистке либо в транзите», — заявил вице-премьер.

Поручение Мантурова стало ответом на обращение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ранее председатель организации Алексей Репик направил на имя вице-премьера письмо, в котором просил отложить вступление в силу нового механизма расчета утильсбора на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, которые оформили сделки в августе — октябре 2025 года, пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре Минпромторг подготовил проект постановления Правительства РФ, согласно которому базовую ставку утильсбора на легковые автомобили будут рассчитывать в зависимости от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Как писала «Фонтанка», стоимость машин может взлететь на несколько миллионов.

Льготные коэффициенты сохраняются для частных лиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 л. с. для личного пользования. В силу новые правила, как предполагается, должны вступить с 1 ноября 2025 года.

Виктория Трофимова
корреспондент
Денис Мантуров Минпромторг Утилизационный сбор
