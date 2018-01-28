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Ярославская гонщица оказалась лучшей на сложнейшей трассе с трёхмерными дорогами
28 января 2018
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В Карелии прошёл первый этап чемпионата России по ралли. За победу боролись 42 экипажа. А лучшим стал тот, штурманом в котором была спортсменка из Ярославля Юлия Шатохина.
— Карельские гонки известны своей сложностью, потрясающими трёхмерными дорогами, перепадами ритма езды по специальным участкам и связками трамплинов, — рассказала Юлия Шатохина. — Особых технических проблем у нас не было. Я ехала в команде с гонщиком из Питера. Но в целом на соревнованиях было много сходов по технике и вылетов даже у опытных экипажей.
Сейчас Юлия начала готовиться к следующим гонкам. Это будет один из этапов ралли «Золотые купола», который пройдёт в Ярославской области.
Фото: Юлия Шатохина
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