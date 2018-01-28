Ярославская гонщица оказалась лучшей на сложнейшей трассе с трёхмерными дорогами

Юлия ехала вместе с гонщиком из Санкт-Петербурга

В Карелии прошёл первый этап чемпионата России по ралли. За победу боролись 42 экипажа. А лучшим стал тот, штурманом в котором была спортсменка из Ярославля Юлия Шатохина.

— Карельские гонки известны своей сложностью, потрясающими трёхмерными дорогами, перепадами ритма езды по специальным участкам и связками трамплинов, — рассказала Юлия Шатохина. — Особых технических проблем у нас не было. Я ехала в команде с гонщиком из Питера. Но в целом на соревнованиях было много сходов по технике и вылетов даже у опытных экипажей.

Сейчас Юлия начала готовиться к следующим гонкам. Это будет один из этапов ралли «Золотые купола», который пройдёт в Ярославской области.