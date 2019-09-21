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Страна и мир

«Презираю»: рыбинский художник, переехавший в США, высказался по поводу задержания Павла Устинова

Андрей Тарусов врисовал силовиков в свои пин-ап работы

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Андрей написал, что четыре года не следил на новостями, но, вернувшись на время в Россию, не смог остаться в стороне

Андрей написал, что четыре года не следил на новостями, но, вернувшись на время в Россию, не смог остаться в стороне

Художник из Рыбинска Андрей Тарусов, прославившийся своими пин-ап работами и переехавший из России в США, высказался по поводу задержания во время акции в Москве актёра Павла Устинова.

— Не высказывался по поводу политики с 2015 года сознательно, — написал Андрей Тарусов в своей группе в соцсети «ВКонтакте». — Отписался от всех новостей, чтоб не портить себе настроение, но тут, когда оказался в России на какое-то время, просто не могу остаться в стороне. Пытался давать какие-то намеки в своих рисунках, но тут нужно сказать четко и громко! Презираю такую власть, которая дает 3,5 года человеку из-за того, что менты оказались чуть более неуклюжими, чем обычные люди.

Андрей выставил свои работы, в которые врисовал людей в масках.

В свои пин-ап работы художник врисовал людей в масках

В свои пин-ап работы художник врисовал людей в масках

24-летнего актёра Павла Устинова задержали в Москве во время акции 3 августа. Его обвинили в применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти. Следствие посчитало, что отслуживший во внутренних войсках Устинов вывихнул плечо нацгвардейцу; сам он настаивал, что в митинге не участвовал, лишь стоял в стороне.

В начале недели суд признал Устинова виновным и назначил наказание — 3,5 года лишения свободы.

Известные актёры из Ярославской области — Александр Петров и Роман Курцын — выступили в поддержку осуждённого коллеги Павла Устинова.

С ходатайством об изменении меры пресечения выступила Генеральная прокуратура. Представители ведомства отметили, что наказание чрезмерно сурово. 20 сентября Мосгорсуд освободил его из заключения. Актер останется под подпиской о невыезде до 26 сентября — в этот день будет пересматриваться законность приговора.

Недавно Андрей Тарусов резко ответил Мединскому, назвавшему дебилами тех, кто читает комиксы.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Александр
    21 сен 2019 в 12:42

    повезло, что актёр, был бы слесарем на заводе поехал бы лес валить, даже не кто не подумал высказываться.

    ввп
    21 сен 2019 в 15:20

    Белоруссия все активнее дистанцируется от России. За последнюю неделю Минск заключил соглашение об облегчении визового режима с ЕС. И восстанавливает дипломатические отношения с США, прерванных более десяти лет назад.

    ввп
    21 сен 2019 в 15:19

    Росгвардия начала проверку из-за двух суицидов, совершенных ее бойцами в Ивановской и Вологодской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Валерия Грибакина, официального представителя федеральной службы.
    «По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — сказал Грибакин.
    В соцсетях пишут, что оба случаи якобы произошли с офицерами в звании не ниже майора.