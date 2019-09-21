«Презираю»: рыбинский художник, переехавший в США, высказался по поводу задержания Павла Устинова

Андрей написал, что четыре года не следил на новостями, но, вернувшись на время в Россию, не смог остаться в стороне

Художник из Рыбинска Андрей Тарусов, прославившийся своими пин-ап работами и переехавший из России в США, высказался по поводу задержания во время акции в Москве актёра Павла Устинова.



— Не высказывался по поводу политики с 2015 года сознательно, — написал Андрей Тарусов в своей группе в соцсети «ВКонтакте». — Отписался от всех новостей, чтоб не портить себе настроение, но тут, когда оказался в России на какое-то время, просто не могу остаться в стороне. Пытался давать какие-то намеки в своих рисунках, но тут нужно сказать четко и громко! Презираю такую власть, которая дает 3,5 года человеку из-за того, что менты оказались чуть более неуклюжими, чем обычные люди.