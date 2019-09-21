«Презираю»: рыбинский художник, переехавший в США, высказался по поводу задержания Павла Устинова

Художник из Рыбинска Андрей Тарусов, прославившийся своими пин-ап работами и переехавший из России в США, высказался по поводу задержания во время акции в Москве актёра Павла Устинова.
— Не высказывался по поводу политики с 2015 года сознательно, — написал Андрей Тарусов в своей группе в соцсети «ВКонтакте». — Отписался от всех новостей, чтоб не портить себе настроение, но тут, когда оказался в России на какое-то время, просто не могу остаться в стороне. Пытался давать какие-то намеки в своих рисунках, но тут нужно сказать четко и громко! Презираю такую власть, которая дает 3,5 года человеку из-за того, что менты оказались чуть более неуклюжими, чем обычные люди.
Андрей выставил свои работы, в которые врисовал людей в масках.
24-летнего актёра Павла Устинова задержали в Москве во время акции 3 августа. Его обвинили в применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти. Следствие посчитало, что отслуживший во внутренних войсках Устинов вывихнул плечо нацгвардейцу; сам он настаивал, что в митинге не участвовал, лишь стоял в стороне.
В начале недели суд признал Устинова виновным и назначил наказание — 3,5 года лишения свободы.
Известные актёры из Ярославской области — Александр Петров и Роман Курцын — выступили в поддержку осуждённого коллеги Павла Устинова.
С ходатайством об изменении меры пресечения выступила Генеральная прокуратура. Представители ведомства отметили, что наказание чрезмерно сурово. 20 сентября Мосгорсуд освободил его из заключения. Актер останется под подпиской о невыезде до 26 сентября — в этот день будет пересматриваться законность приговора.
Недавно Андрей Тарусов резко ответил Мединскому, назвавшему дебилами тех, кто читает комиксы.