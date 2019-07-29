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Бизнес

Ярославский актёр Александр Петров попал в топ самых богатых звёзд шоу-бизнеса по версии Forbes

Он единственный киноактёр в рейтинге

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Петров является одним из самых востребованных киноактеров России

Фото: «Кинопоиск»

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. В список попал ярославский актёр Александр Петров, кстати, единственный актёр, вошедший в этот топ. Он оказался на 31-й строчке с ежегодным доходом в 2,5 миллиона долларов.

— У Петрова более 2,1 миллиона подписчиков в Instagram. Снимался в рекламе «Мегафона», Martini, «Балтики». В марте 2019-го вместе с телеведущим Владимиром Познером стал новым лицом «Альфа-банка», — сообщают журналисты Forbes.

На первом месте оказался российский боец без правил Хабиб Нурмагомедов. На втором — ведущая Ольга Бузова, а замыкает тройку хоккеист Александр Овечкин.

Александру Петрову 30 лет. Он родился в Переславле-Залесском. Учился на экономиста, но потом бросил учёбу ради мечты стать артистом. Окончил РАТИ-ГИТИС. Сыграл главные роли в фильмах «Притяжение», «Гоголь», «Т-34», «Лед» и сериалах «Полицейский с Рублевки», «Sпарта», «Звоните ДиКаприо!» и других.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чиновников России. В него попал уроженец Ярославской области. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
29 июл 2019 в 08:18

Молодец

Правдо Люб
29 июл 2019 в 08:59

Анекдот на тему вспомнился:

Встречаются два композитора: один - на дорогой машине, другой - на дешёвой.
- Привет.
- Привет.
- Как дела? -спрашивает тот, кто победнее.
- Как видишь. - отвечает тот, кто побогаче, - а у тебя как дела?
- Да вот симфонию заканчиваю, скоро премьера, - отвечает тот кто победнее.
- Ну и лошара, - расмеялся второй, - я вот за три секунды себе сделал карьеру и состояние?
- Как?! - восклицает первый.
- Рекламу слышал Н-н Danon, - ответил заливаясь в смехе тот, кто побогаче.

Как-то так.