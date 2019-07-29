Ярославский актёр Александр Петров попал в топ самых богатых звёзд шоу-бизнеса по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. В список попал ярославский актёр Александр Петров, кстати, единственный актёр, вошедший в этот топ. Он оказался на 31-й строчке с ежегодным доходом в 2,5 миллиона долларов.



— У Петрова более 2,1 миллиона подписчиков в Instagram. Снимался в рекламе «Мегафона», Martini, «Балтики». В марте 2019-го вместе с телеведущим Владимиром Познером стал новым лицом «Альфа-банка», — сообщают журналисты Forbes.



На первом месте оказался российский боец без правил Хабиб Нурмагомедов. На втором — ведущая Ольга Бузова, а замыкает тройку хоккеист Александр Овечкин.

