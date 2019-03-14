Известному актёру Роману Курцыну — 34. Разглядываем его самые выразительные образы на экране

14 марта свой день рождения отмечает актёр Роман Курцын. Сегодня ему исполнилось 34 года. Несмотря на то, что родился Роман в Костроме, актёрскую школу он прошёл в ярославском театральном институте, после чего считает Ярославль своим вторым домом.

В день рождения актёра мы решили вспомнить десять его самых необычных образов со съёмочной площадки, которыми он пленил сотни тысяч своих фанатов, а особенно — фанаток.

Спасатель МЧС России



В роли спасателя

Сериал «Пять минут тишины». Сюжет рассказывает о бойцах поисково-спасательного отряда в Карелии. В каждой спасательной операции команда умудряется найти нестандартный выход из ситуации с безумием или анекдотом. Роман Курцын играет молодого специалиста Александра Грека, с прибытием в отряд которого меняется жизнь и других спасателей, и его самого.



Этот образ Роману явно идёт

Курт Кобейн Актёр примерил на себя образ культового певца для фильма «Успех». Однако в фильме он играет роль российского музыканта, и история эта о цене успеха. Фильм снят в жанре комедии и мелодрамы. Для этой роли Роману Курцыну пришлось похудеть на семь килограммов.

Гладиатор

В образе римского гладиатора

Нет, это не роль в фильме о Древнем Риме. Это российская комедия «Вечная жизнь Александра Христофорова», которая вышла на экраны в прошлом году. Но образ у Романа Курцына получился воинственный.

Десантник Этот фильм выйдет на большие экраны только в конце марта. Картина Андрея Волгина «Балканский рубеж». В ней также сыграли Эмир Кустурица, Гоша Куценко и наш герой Роман Курцын. Это картина о событиях в Югославии в 1999 году, когда российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект был важен албанской стороне. Фильм расскажет о тех моментах, когда мир был близок к большой войне.

Ромео советского разлива

Роман Курцын примерил на себя образ советского мужчины после революции. Усы, кепка, одежда того времени — оценивать вам. Сериал «Два берега» рассказывает о далёком уральском селе, где после революции две большие семьи — Сколчины и Ермаковы — оказались в двух непримиримых лагерях. Но их дети полюбили друг друга, и судьбы потомков этих двух родов сплелись в жесткий клубок.

Непривычный образ для актёра

В этом образе актёр тоже собирает тысячи лайков

Брутальный мужчина Нет, Роман брутален практически во всех своих ролях. Но этот образ особенно впечатлил фанатов. Здесь Курцын выглядит старше, серьёзнее, суровее. Для какой картины придуман этот образ, пока загадка.

Серьёзный и пронзительный образ

Спортсмен

В сериале «Фитнес»